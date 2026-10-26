La Guardia Civil declara a Tardón que informó al Gobierno de la presencia de seis barcos marroquíes antes de la invasión

El teniente coronel de la Guardia Civil de Ceuta ha declarado ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que informó a la Delegación del Gobierno de la presencia de seis embarcaciones marroquíes en las costas españolas la noche de antes de la invasión de la ciudad autónoma.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, organizó la semana pasada una batería de declaraciones en la causa por la que se investiga el asalto a Ceuta. Este lunes estaban citados como testigos el inspector jefe de la Policía Nacional, Lorenzo Juan Fages, y el teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta. Ambos estaban llamados a declarar por un vídeo en el que se les identificó discutiendo en la frontera con Marruecos.

Según han informado fuentes jurídicas presentes durante su declaración a Libertad Digital, el mando al cargo de la Guardia Civil que decidió abrir la valla de Ceuta ha explicado a la magistrada que informó a la Delegación del Gobierno de Miguel Ángel Pérez Triano que habían detectado seis embarcaciones marroquíes en zona marítima española la noche de antes de la invasión perpetrada el pasado 30 de julio. Según las notas que ha explicado, la Guardia Civil identificó dos interceptoras, dos patrulleras y dos embarcaciones pequeñas de origen marroquí.

El guardia civil también ha declarado que los militares marroquíes se encontraban mirando la escena con pasividad y con los brazos caídos. Los militares estuvieron dirigiéndoles hacia el espigón desde la playa. Además, ha explicado que durante la invasión tuvieron que sacar a la gente del agua para que no muriesen ahogados mientras que los militares de Marruecos les seguían dirigiendo hacia el agua.

La declaración del teniente coronel de la Guardia Civil en Ceuta se ha visto corroborada por el inspector jefe de la Policía Nacional, que ha asegurado que los agentes marroquíes directamente daban paso hacia Ceuta. Así, ha descrito tanto a uniformados como a personas de paisano haciendo gestos para facilitar el avance. Por su parte, el responsable de Seguridad Ciudadana ha asegurado ante la magistrada que afrontó la entrada masiva sin alerta previa ni un dispositivo extraordinario. Afirmó que había reclamado medios y que el protocolo de la Policía Nacional no se activó.

La Guardia Civil se negó a cerrar la valla

El teniente coronel ha asegurado que fue él quien decidió abrir la valla de Ceuta ante el riesgo de que ocurrieran aplastamientos que desembocaran en el fallecimiento de docenas de inmigrantes irregulares, como sucedió en una de las ocasiones anteriores. Así, ha asegurado que no recibió la orden por parte de ningún superior.

El jefe de operaciones de la Benemérita en Ceuta ha aseverado que la puerta por la que entraron los inmigrantes estaba abierta y que él se negó a cerrarla. El momento de la discusión se produjo cuando el declarante discutió con uno de los policías que comenzaron a parar el flujo. Él llamó al comisario y enviaron a una tercera persona para calmar los ánimos entre cuerpos. De igual manera, ha señalado que para los efectivos desplegados en la zona era imposible frenar a las más de 2.000 personas por hora que entraban.

De igual manera, el propio guardia civil ha insistido ante la juez que la competencia de la puerta es suya y no de la Policía. Además, ha precisado que si se hubiese cerrado la puerta se podría haber creado un aplastamiento.