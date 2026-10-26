El guardia civil declara a Tardón que informó al Gobierno de la presencia de seis barcos marroquíes antes de la invasión

El inspector jefe de la Guardia Civil de Ceuta ha declarado ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que informó a la Delegación de Gobierno de la presencia de seis embarcaciones marroquíes en las costas españolas la noche de antes de la invasión de la ciudad autónoma.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, organizó la semana pasada una batería de declaraciones en la causa por la que se investiga el asalto a Ceuta. Este lunes estaban citados como testigos el inspector jefe de la Policía Nacional, Lorenzo Juan Fages, y el teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta. Ambos estaban llamados a declarar por un vídeo en el que se les identificó discutiendo en la frontera con Marruecos.

Según han informado fuentes jurídicas presentes durante su declaración a Libertad Digital, el mando al cargo de la Guardia Civil que decidió abrir la valla de Ceuta ha explicado a la magistrada que informó a la Delegación de Gobierno de Miguel Ángel Pérez Triano que habían detectado seis embarcaciones marroquíes en zona marítima española la noche de antes de la invasión perpetrada el pasado 30 de julio.

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