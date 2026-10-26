Escolar pide una entrevista a Núñez Feijóo y el PP responde: "Deberíais empezar por Julio Iglesias"

El nuevo community manager del Partido Popular sigue dando que hablar con el nuevo estilo que ha imprimido a la comunicación del partido en la red social X. Desde que se anunciase el adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre, las redes sociales del Partido Popular han ganado mordacidad y han encontrado en los tropiezos, las polémicas y las declaraciones del Gobierno central y sus medios afines un filón para alimentar sus mensajes políticos.

En esta ocasión ha sido en respuesta a un tuit de Ignacio Escolar, director de eldiario.es, en el que solicitaba una entrevista con el líder del partido y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. "Deberíais empezar por Julio Iglesias", responde el PP en referencia a la polémica en la que está envuelto el periódico de Escolar con el cantante español. Escolar se lamentaba en su comentario de que "la llevamos pidiendo desde que llegó a la presidencia del PP. Sin éxito".

Deberíais empezar por Julio Iglesias. https://t.co/h8C9po0xcz — Partido Popular (@ppopular) October 26, 2026

'Eldiario.es' imputado por injurias contra Julio Iglesias

La titular del Juzgado de Instrucción Número 25 de Madrid, Raquel Robles, ha imputado al director de eldiario.es, Ignacio Escolar; al periódico y a las dos periodistas que firmaron la información que acusaba al cantante Julio Iglesias de maltrato a sus trabajadoras por la posible comisión de un delito de injurias y otro contra la integridad moral.

Las periodistas Ana Requena Aguilar y María Ramírez Fernández publicaron una ristra de informaciones en las que acusaban directamente al cantante Julio Iglesias de tener un trato vejatorio y machista con las trabajadoras de su domicilio. Estas informaciones se trasladaron a una denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional contra el cantante por parte de dos extrabajadoras de su casa. El órgano judicial archivó el caso por falta de competencia, pero la causa podría reabrirse después de un informe del fiscal González Mota.

Cambio de estilo en el PP

Desde que Sánchez pulsó el botón electoral, los de Alberto Núñez Feijóo han puesto en marcha toda la maquinaria del partido para movilizar al electorado, incluidas las redes sociales. El líder del PP lleva años advirtiendo de la necesidad de tener más eco en X o Instagram, especialmente tras el resultado que obtuvo Alvise en las últimas elecciones europeas, donde logró 3 eurodiputados con "apenas un móvil", trasladó Feijóo a los suyos.

"Hay que empezar desde ya a movilizar al electorado, no sirve hacerlo el último viernes de campaña", admiten en el PP sobre la premura de la campaña. Y es que, apenas minutos después del adelanto anunciado por el presidente, el PP desplegaba una lona con la frase "por fin", que hacía también circular en redes sociales con un vídeo.

El nuevo CM del PP

El nuevo responsable de las redes del PP concedió hace unas semanas una entrevista a El Mundo sin revelar su identidad. Según relata el diario, hasta hace poco ocupaba un papel secundario, pero una lluvia de ideas para publicar mensajes en X terminó cambiando su posición: sus propuestas fueron las que mejor funcionaron y empezó a ganar peso hasta convertirse en una figura clave de la comunicación digital de Génova. Ahora reporta directamente al entorno más cercano de Alberto Núñez Feijóo.

Preguntado por su identidad, responde con una broma: "¿Mi género? ¿El de ahora o con el que nací? Así no me reconocen los de las cloacas". Según explica al mencionado diario, prefiere no exponerse públicamente porque cree que podría convertirse en un objetivo de la izquierda. De hecho, en reacción a su propia entrevista escribe en la cuenta del partido de X: "No le mandamos fotos del nuevo CM a los de El Mundo porque después de lo de Los Rochos y las cloacas casi mejor no dar pistas al PSOE".