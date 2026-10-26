Guía de lo que tienes que votar según tu circunscripción para que la derecha controle el Senado

PP y Vox han anunciado este lunes un acuerdo para tratar de garantizarse una mayoría de tres quintos en el Senado. Un pacto que llega en respuesta a la alianza de PSOE y Frente Amplio para tratar de hacerse con el control de la Cámara alta, azote del sanchismo en esta legislatura.

Los dos partidos no han pactado una lista unificada en toda España sino que la situación varía según la provincia. Así tendría que votar un ciudadano que quisiera que la derecha controlara el Senado con una mayoría suficiente para evitar el bloqueo de órganos como el Tribunal Constitucional:

Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares: PP. En estas seis provincias, Vox no presentará candidato al Senado. La lista del PP incluirá un candidato designado por el partido de Santiago Abascal en segunda o tercera posición.

Guipúzcoa, Gerona y Tarragona: Vox. En estas tres provincias, el PP no presenta candidatos y apelará a que sus votantes marquen a los senadores propuestos por el partido de Abascal.

Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén: en estas provincias, el votante de derechas tiene dos opciones. O bien, votar a tres candidatos del PP, o bien votar al candidato de Vox y a dos candidatos del PP. Vox, en estas provincias, ha decidido presentar un único nombre para maximizar las posibilidades de ambos partidos.

En las provincias restantes (Almería, Córdoba, Málaga, Teruel, Cantabria, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Ávila Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid Zamora, Barcelona, Lérida, Madrid, La Coruña, Lugo, Orense, La Rioja, Vizcaya, Murcia, Ceuta y Melilla) no hay cambios. Los dos partidos concurren con normalidad, y el elector puede decidirse indistintamente por uno y otro.

Desde Vox, han justificado el acuerdo en el intento de Pedro Sánchez de "asaltar" el Senado "de la mano de extremistas y radicales". Por ello, según ha explicado Ignacio Garrida, han decidido hacer "un gesto que creemos puede ser muy útil" para impedirlo.

🔴URGENTE | Ante el intento de Pedro Sánchez de asaltar las instituciones, en este caso el Senado, y hacerlo de la mano de extremistas y radicales, VOX ha pedido RESPONSABILIDAD y altura de miras. Y en ese sentido, vamos a hacer un gesto que creemos puede ser muy útil y que… pic.twitter.com/ZT2Vu2oGFX — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 26, 2026

Desde el PP, Miguel Tellado ha destacado que "ninguno de los dos partidos diluye sus siglas", a diferencia de lo que ha ocurrido con la izquierda.

El pacto ha llegado unas horas antes de que concluya el plazo para registrar las listas de los partidos políticos que concurren a las elecciones del 29 de noviembre en unas negociaciones que han sido complejas que allanan el camino a un hipotético pacto de gobierno tras las elecciones. El anuncio ha recibido la rápida respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dicen lo mismo. Votan lo mismo. Gobiernan juntos. Y ahora presentan listas conjuntas al Senado. PP y Vox. Un mismo proyecto político de involución. pic.twitter.com/NtGU19UX2W — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 26, 2026

En un mensaje en X, Sánchez ha reaccionado diciendo que "dicen lo mismo. Votan lo mismo. Gobiernan juntos. Y ahora presentan listas conjuntas al Senado. PP y Vox. Un mismo proyecto político de involución", término que usa de forma recurrente para negar la legitimidad de una alternancia PP-Vox.