Informes de inteligencia piden al Gobierno reforzar a los militares en Ceuta por el temor a un ataque yihadista

Fuentes policiales y de inteligencia confirman que han sido elevados distintos informes alertando de una amenaza creciente de ataque yihadista en Ceuta. La causa: el plan continuado de invasión de Marruecos y la inacción del Gobierno español, que ha permitido que entre doce y catorce perfiles yihadistas hayan entrado en la ciudad autónoma con estructura operativa. Distintos informes, tal y como ya ha publicado Libertad Digital, han apuntado a que los mensajes interceptados en redes señalan como posible objetivo a militares en Ceuta. Y el diagnóstico no ha tardado en ser elevado al Gobierno por parte de estos mismos analistas: "Las unidades militares operan con dotación insuficiente, reglas de enfrentamiento ambiguas y falta de protección adecuada, lo que incrementa significativamente su vulnerabilidad". Porque ven necesarias "reglas claras, conocidas, entrenadas y respaldadas jurídicamente, con protocolo específico para respuesta a inghimasi". Inghimasi es la "táctica yihadista de 'inmersión': infiltrarse en el objetivo y ejecutar un ataque suicida o de alta letalidad".

Algunos de los informes de inteligencia emitidos en los últimos días dibujan un panorama más que preocupante: "Conclusiones principales", señala uno de ellos: "La amenaza contra los soldados españoles en Ceuta ha dejado de ser un fenómeno colateral para convertirse en un objetivo explícito, estructurado y emocionalmente legitimado de etiología yihadista". Es más, "los grupos yihadistas infiltrados mantienen contactos con Castillejos y Tetuán, perciben que 'resultará fácil' y tienen capacidad de provocar una intervención de soldados y ejecutarlos".

El diagnóstico es claro: "Las unidades militares operan con dotación insuficiente, reglas de enfrentamiento ambiguas y falta de protección adecuada, lo que incrementa significativamente su vulnerabilidad". Por todo ello, "la amenaza presenta un alto grado de persistencia y una probabilidad ALTA de escalada si convergen determinados indicadores. Castillejos/Fnideq ha sido históricamente un hub de reclutamiento y radicalización yihadista". Y una de las recomendaciones en las que coinciden distintos informes de inteligencia y policiales se centra en la necesidad de un "refuerzo urgente de la dotación [de los militares]. Armamento individual, protección personal, medios no letales, comunicaciones fiables y vehículos protegidos.

Recomendación 2. Clarificación de las ROE. Reglas claras, conocidas, entrenadas y respaldadas jurídicamente, con protocolo específico para respuesta a inghimasi. Recomendación 3. Condición de agente de la autoridad. Dotar a los militares en misiones de apoyo a FCSE de esta condición, o establecer un marco legal claro. Recomendación 4. Entrenamiento específico. Escenarios reales: inghimasi, emboscadas con piedras, agresiones con líquidos inflamables, extracción de heridos".

Hoy por hoy, nada de eso se ha adoptado.