La Audiencia Nacional cerca a Puente por el campamento de invasores en Ceuta

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso para investigar la legalidad del campamento temporal que el Ministerio de Transportes y el de Interior han establecido en el Puerto de Ceuta, infraestructura clave para el funcionamiento de la ciudad autónoma.

La Asociación Hazte Oír ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra las resoluciones ministeriales que ordenaron levantar el enclave temporal para inmigrantes irregulares afincados en Ceuta tras la invasión. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dictó una Resolución el 5 de septiembre de 2026 autorizando a la Secretaría de Estado de Migraciones a ocupar temporalmente una parcela en la explanada del Dique de Poniente del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo de alojamiento y atención a migrantes.

En un decreto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sala Tercera admite a trámite el recurso y ordena nuevas diligencias para exigir información, reservada o no, al Ministerio que dirige Óscar Puente. "Acuerdo admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo contra la resolución de fecha 08/10/2026 del Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible que inadmitió el recurso de reposición nº2026/02615, y contra la Resolución del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de 5 de septiembre de 2026, sobre la autorización temporal de bienes de dominio público portuario en el Puerto de Ceuta, sin perjuicio de lo que resulte del expediente administrativo", asevera el escrito firmado por la Letrada de la Administración de Justicia.

Así, admite como personada a la asociación y pide al Ministerio de Puente que "ordene la remisión a este órgano judicial de aquellos expedientes administrativos a que se refiere el acto impugnado, en el plazo improrrogable de veinte días" o, en caso de no tenerlos consigo, una copia de la petición al órgano correspondiente en un plazo máximo de cinco días. De la misma forma, pide que se comunique a la Audiencia Nacional si se tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos que puedan referirse a la misma causa.

Además, requiere al Ministerio a que le haga llegar un informe de los documentos que no pueda enviarle íntegramente por tener carácter secreto, en caso de haberlos: "En la medida en la que puedan formar parte del expediente administrativo que se reclama documentos declarados como confidenciales por la Administración requerida, deben quedar en depósito en el propio órgano administrativo, aunque a plena disposición del Tribunal; debiendo remitirse, en unión a otros contenidos del expediente, un índice descriptivo de aquellos documentos confidenciales que permanecen en depósito". Para este caso, la LAJ designa a la magistrada Ana Isabel Gómez García como ponente.