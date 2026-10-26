La Guardia Civil te paga los gastos si acoges a uno de sus cachorros durante un año

La Guardia Civil ofrece a los ciudadanos la posibilidad de acoger en sus hogares a uno de sus cachorros durante su primer año de vida. A través del Plan Fénix, el cuerpo busca familias que colaboren en la crianza y socialización de los perros que, más adelante, podrían incorporarse a sus unidades especializadas. A cambio, la institución asume los gastos de alimentación y atención veterinaria.

La iniciativa permite que los animales crezcan en un entorno familiar antes de comenzar su adiestramiento profesional. Durante este periodo, las familias se encargan de sus cuidados diarios, los paseos y la adquisición de hábitos básicos de comportamiento.

No se trata, por tanto, de una adopción definitiva. Al finalizar el periodo de acogida, los cachorros regresan al Servicio Cinológico de la Guardia Civil, donde comienza una nueva etapa de preparación para determinar si reúnen las condiciones necesarias para convertirse en perros especialistas.

¿En qué consiste el Plan Fénix de la Guardia Civil?

El programa está dirigido a familias que quieran colaborar en la preparación de los futuros perros de trabajo del cuerpo. Los cachorros se entregan aproximadamente a los dos meses de edad y permanecen con sus familias de acogida hasta cumplir alrededor de un año.

Durante ese tiempo, la Guardia Civil se hace cargo de los gastos de alimentación y veterinario, mientras que los acogedores deben garantizar el bienestar del animal y favorecer su socialización.

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Esta etapa es importante para el desarrollo de los perros. La convivencia con personas y la exposición a diferentes situaciones cotidianas les ayudan a familiarizarse con su entorno y a adquirir habilidades que pueden resultar útiles durante su posterior adiestramiento.

Los perros que superen las evaluaciones podrán prepararse para desempeñar distintas funciones, como la detección de drogas y explosivos, las labores de rescate o las tareas de seguridad.

El Plan Fénix da continuidad al Proyecto de Cría de Cachorros que la Guardia Civil puso en marcha en 2009, incorporando la colaboración de familias particulares a la primera fase de desarrollo de sus futuros especialistas.

Qué requisitos hay que cumplir para acoger un cachorro

La participación en el Plan Fénix está sujeta a una serie de condiciones destinadas a garantizar que los animales reciben los cuidados necesarios.

Entre los requisitos recogidos en la convocatoria publicada en abril de 2026 figuran los siguientes:

Familias de entre dos y cinco personas , con capacidad para atender al cachorro y garantizar su bienestar.

, con capacidad para atender al cachorro y garantizar su bienestar. Residencia en la Comunidad de Madrid o en provincias limítrofes , siempre que el desplazamiento en vehículo particular hasta las instalaciones del Servicio Cinológico, en El Pardo, no supere una hora.

, siempre que el desplazamiento en vehículo particular hasta las instalaciones del Servicio Cinológico, en El Pardo, no supere una hora. Disponibilidad para ocuparse del animal y trabajar en su socialización y comportamiento.

Una vivienda que reúna las condiciones adecuadas para su desarrollo.

La convocatoria también establece restricciones sobre la convivencia con otros animales domésticos, incluidos perros, gatos, hurones y roedores, entre otros.

La selección de los participantes tiene en cuenta sus circunstancias y su capacidad para asumir los cuidados que requiere un cachorro durante esta fase de crecimiento.