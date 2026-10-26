La Policía explota contra Sánchez por la inacción ante los saqueos y la violencia de la izquierda: "No dejan trabajar"

Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional y portavoz nacional de JUNTOSPOLGC, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para denunciar la dejación de funciones del Gobierno en todo el caos vivido en los últimos días protagonizado por la extrema izquierda, los proetarras y la inmigración ilegal en ciudades como La Coruña, Bilbao o Barcelona con los saqueos.

Hoy en Bilbao van ya 16 proetarras detenidos y Perdiguero ha apuntado a que todo este caos es llevado a cabo por "grupos organizados que van alternando violencia contra la policía, violencia contra los medios y al final barricadas para obstaculizar la llegada de los patrullas, pero, al final el operativo tiene que ser en orden público. Una de dos, o quitas o limpias orden público o haces orden público para detener a los malos, como es el caso que ayer hicieron los mossos y que ojo, que aun así el dispositivo era tan corto que la jefa de los mossos se ha quejado de que le sobrepasó por delante y por detrás la cantidad de gente que había".

En este sentido, el subinspector ha criticado que el Gobierno diga falsamente que es la extrema derecha la responsable de estos disturbios en las calles de España. "Si el Gobierno sabía, tenía conocimiento de que era la extrema derecha, ¿por qué no ha hecho lo posible para evitar que pasase? Primera. Segunda, la información se demuestra, que es más fundamental si cabe que la policía, cuando hay siempre movimientos anarquistas o antisistema, o extrema derecha, mueve mucho las redes sociales para ver qué es lo que hay".

"En este caso, evidentemente, debería haberlo hecho, y el operativo que montó la delegada, no se llama delegada del gobierno en Cataluña, pero bueno, la delegada del gobierno en Cataluña, evidentemente, pues se le quedó corto y al final les sobrepasó. Ni siquiera han sacado la tanqueta de agua como en otros países". Y responsabiliza a los delegados del Gobierno que dependen de Pedro Sánchez, lanzando un dardo al delegado del Gobierno en Madrid, ya dimitido.

Menas marroquíes detenidos en Barcelona

"Encima nos ha sobrevenido este movimiento de extrema violencia, en el cual se ha juntado con la extrema izquierda y que al final tenemos peligro y hay inseguridad para el resto de españoles. Es que no es cualquier cosa. Aunque no sea relevante o no quieran que sea relevante para algunos, de los 76 menores detenidos en Barcelona, algunos menos de 14 años, por tanto son imputables según la Ley del Menor en España, que hay muchos de 11, 12 y 13 años, 76 menores, de los cuales 6 ya la Fiscalía ha decretado internamiento en centros, la mayoría son hijos de inmigrantes de origen marroquí y magrebíes, que no es cualquier cosa".

"Las segundas generaciones que no se adaptan, porque evidentemente se ve día tras día que no se adaptan a la sociedad española y que al final están montando antes, durante y ahora después. La impunidad que tendrán, que encima son capaces de grabarse en directo y trasladar en directo lo que están haciendo, lo que están robando. Es decir, eso lo tienen que hacer. La información es fundamental", ha advertido.

Perdiguero ha explicado que "TikTok está diciendo que no está colaborando con el Gobierno, TikTok no está colaborando por lo menos con Policía Nacional ni con ninguna policía, que son los de captación y viralización de los grupos y que luego con WhatsApp y Telegram están coordinando. Abren una hora antes, le dicen cómo tienen que ir, dónde van a quedar y cómo han quedado. Por tanto, hay que trabajar antes de eso. Y ahora con todos los 128 detenidos, 130 detenidos que hay en Cataluña, ahora esa información es fundamental. Sacar la información que puedan sacar esas personas".

Inacción premeditada de Sánchez

El subinspector ha contado que la Policía Nacional tiene recursos de sobra para prepararse y anticiparse a estas imágenes de caos que se están viendo por Europa y distintas ciudades de España y ha criticado al Gobierno por no dejarles trabajar. "Si nos dejan trabajar, si nos dejan en políticas trabajar de cara a garantizar la seguridad ciudadana y de cara a garantizar el orden público, lo haríamos".

"¿Por qué motivo no nos dejan trabajar en el día a día, todos los días, en orden público, cuando somos expertos y referentes a nivel internacional en orden público? Pero que es que Madrid es objetivo, Coruña es objetivo, Marbella es objetivo. Ahora mismo hay 10 objetivos más para el día 31 y que pueden ser o pueden no ser, pero el ejemplo de esta noche es Bilbao. Es la extrema violencia que hay en la calle y, ante eso, hay muchas ciudades en las cuales no hay operativos de policía de UIP, de antidisturbios, y que, veríamos a ver quién pararía o evitaría lo que estamos viendo en las imágenes de todos los días", ha denunciado Perdiguero, que advierte de que hay ciudades en las que la Policía no está preparada para detener este caos.