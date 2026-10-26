Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza los actos de terrorismo en Barcelona y la presentación de candidaturas para el próximo 29-N.

Júbilo en Venezuela por el regreso de María Corina

Diez meses después de salir de su país para recoger el Nobel de la Paz, M.ª Corina Machado ha regresado a Venezuela y las imágenes en el Santuario de la Divina Pastora son portada de casi toda la prensa española e internacional. Los diarios destacan que vuelve para liderar la Transición y plantar cara a Delcy Rodríguez, heredera de Maduro. Dice ABC que el retorno es fruto de "una laboriosa operación diplomática" a través de Colombia y que el presidente De la Espriella tuvo un papel decisivo en las gestiones. EEUU presenta su vuelta como resultado de su estrategia y, explica David Alandete, no implica que Washington haya abandonado a Delcy ni que vaya a respaldar todas las exigencias de Machado, entre ellas celebrar elecciones el 24 de julio del próximo año ya que EEUU sigue apostando por 2028. Dice Donald Trump que M.ª Corina es "muy agradable" pero que les "va muy bien en Venezuela". En el regreso parece que ha pesado, mucho, la caída en picado de los republicanos entre los hispanos a pocos días de las elecciones de mitad de mandato. Marco Rubio es hoy visto como un traidor. Entre ellos Gina Montaner que en El Mundo, subraya además que en el supuesto proceso de negociación entre Washington y el chavismo lo que pesa es que "los barriles de crudo venezolano lleguen a Houston mientras los inversores estadounidenses cierran acuerdos con Caracas". Lorent Saleh, desde el exilio, recuerda que "todos deben regresar, hay que normalizar entrar y salir del país". Tanto el PP como Vox han celebrado el regreso mientras el Gobierno y el PSOE, Dani, guardan silencio. Como Delcy. Sí ha hablado Diosdado Cabello que ha dicho tener guardada para ella, para M.ª Corina "una sorpresa". Señala El País que es posible que tenga que rendir cuenta por la extracción de Maduro.

Miles de españoles defienden a España

Ayer alrededor de 30.000 personas se manifestaron este domingo en Madrid en apoyo a los ceutíes y especialmente a las caballas, las mujeres que no pueden salir libremente a las calles, atenazadas por el miedo. Cuenta ABC que el PSOE ha decidido ocultar sus siglas y el logo en las listas al Senado por Ceuta y El País desvela que "los buques de Rabat trataron de dificultar su localización en aguas de Ceuta" apagando el sistema automático que trasmite los datos de identificación de un barco, así como su posición, rumbo y velocidad. Además, no contestaron a los mensajes enviados por la Armada Española hasta el punto de que una patrullera española, la Isla Pinto, estuvo a punto de colisionar con un barco marroquí.

Maria Corina Machado regresa a Venezuela pese a las zancadillas de Trump ✍️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/qwTcMaE8fD — esRadio (@esRadio) October 26, 2026

¿Quién está detrás del terrorismo callejero en Barcelona?

Los actos de terrorismo callejero del sábado en Barcelona se saldaron con 128 detenidos, el 56% menores y, según un vecino de El Raval que ha hablado en Libertad Digital, "todos eran marroquíes, parecían los Reyes Magos". Los violentos fueron convocados a través de RRSS. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dice en una entrevista en Vozpópuli que "al Gobierno le interesa la tensión, la violencia y la trinchera para vencer a la mitad de España" mientras El País da a entender que detrás están las derechas. Sostiene que "los disturbios de BCN permiten al PP orientar la campaña hacia la seguridad y el orden público". El Mundo recoge los avances en la investigación y desvela que los Mossos están investigando "la violencia política que sacudió Barcelona como posible guerra híbrida". Están analizando la infraestructura tecnológica por su sofisticación y las similitudes que hay con las convocatorias de Italia y Bélgica. Es interesante la columna de Federico Jiménez Losantos en el mismo diario en la que sostiene que "La autodestrucción de Occidente, cuyo último episodio empezó en Ceuta y continúa por París, Milán o Barcelona, sería imposible sin la abierta complicidad de casi todos los medios y la mayoría de los periodistas con el comunismo, el islamismo o el terrorismo antisistema". Un comunismo, como el de Madrid, que ha azuzado la violencia callejera – "no habrá paz en las calles", dijo Manuela Bergerot.

Dimite el delegado del Gobierno en Madrid

Francisco Martín deja la Delegación del Gobierno en Madrid, casualmente, tras descubrir que el PSOE no le ha incluido en las listas al Congreso o al Senado de cara al 29-N. Según El Mundo, Francisco Martín dimite "tras sentirse represaliado por Sánchez". Relacionan su dimisión y su exclusión de las listas con el apoyo brindado en las primarias para elegir al candidato al Ayuntamiento a Enma López en lugar de a la oficialista Reyes Maroto. Caerse de las listas significa perder el aforamiento en el peor momento, cuando Vox se plantea querellarse contra él por permitir la acampada ilegal de Sol que ha empezado a desmantelarse. El desmantelamiento llega un mes después del desahucio de Maricarmen, origen de las movilizaciones por la crisis de la vivienda que han llevado a Feijóo a anunciar, en la entrevista de Vozpópuli, que elevará la vivienda a una vicepresidencia estratégica. Miguel Ángel Pérez hace un oportuno repaso por el historial de polémicas de Martín en Libertad Digital: fue presidente de Bancal de Rosas, la sociedad que organizó el polémico y sospechoso crowdfunding para recaudar fondos para la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias del PSOE de 2017. Llegó a estar imputado en el caso Begoña Gómez y sobre los pactos de Sánchez con Bildu llegó a decir que "Esos supuestos enemigos de la patria, de España, a lo largo de estos últimos cinco años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos".

La relación que tiene la asesora de Begoña con la Ley de Nietos

Sigue el caos total y las dudas alrededor de la Ley de Nietos. Hoy publica El Mundo que "los hijos de los excluidos por el TS sí podrán votar" porque los recursos presentados ante el Alto Tribunal no incluyeron la petición de suspender sus votos y las embajadas cifran los nuevos electores en decenas de miles. ABC, por su parte, denuncia que "el PSOE de Uruguay ofrecía asistencia para recurrir el veto a la ley de nietos". Eso sí, dicen que ellos no han pagado nada que "fueron unos abogados los que ofrecieron sus servicios de forma gratuita". ¿Garzón, tal vez? O no. Porque Okdiario ha descubierto que el marido de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña a punto de ser juzgada, tiene un despacho especializado en lograr la nacionalidad a través de esta ley.

Sánchez recorta distancia con las derechas

Hoy finaliza el plazo para la presentación de candidaturas y PP y Vox aún no han aclarado si hay acuerdo respecto a las listas del Senado aunque una fuente anónima citada por El País asegura que "todo va muy bien". Respecto al Congreso, a 34 días de los comicios, según El Mundo, Sánchez sigue recortando distancia a Feijóo. El PP habría perdido 8 escaños en una semana, mientras que el PSOE y Frente Amplio suman 3 cada uno. Es verdad que por ahora las derechas siguen muy cerca de los 200 escaños pero el PP pierde fuelle según se acerca la cita con las urnas. Coincide el sondeo de La Razón en que Abascal sigue ganando peso y lo hace en detrimento de los populares, que en 3 semanas se deja más de un 1% de intención de voto.