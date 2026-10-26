Puente asegura que su plan de vida no es suceder a Sánchez, pero asume que los planes "igual no se cumplen"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que no tiene entre sus ambiciones suceder a Pedro Sánchez al frente del PSOE, situando su plan vital fuera de la primera línea del partido una vez concluya esta etapa. No obstante, el titular de Transportes ha matizado que ya cuenta con la experiencia de que los planes personales no siempre se cumplen: "Soy lo suficientemente mayor y poco ingenuo como para asumir que mis planes vitales igual no se cumplen, y eso incluye a veces ser cosas que uno no tiene en mente ser".

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Puente ha querido despejar cualquier duda sobre su futuro. "No tengo la ambición de suceder a Pedro, y es más, mi deseo ferviente es que Pedro gane otra vez, cosa que espero que suceda y confío que suceda, y, a partir de ahí, tomar otras direcciones en mi vida", ha zanjado, no sin antes matizar que si se le plantea habitualmente esta cuestión "por algo será", ya que, según explica, a otros compañeros de formación no se les interroga al respecto.

Preguntado por el escenario en el que el PSOE no logre la victoria el próximo 29N y si Sánchez permanecería como líder de la oposición, Puente ha zanjado que el jefe del Ejecutivo "solo prevé la victoria", insistiendo en que está convencido de que volverá a gobernar. En clave internacional, ha enmarcado este optimismo en un contexto global y ha calificado la reciente victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil como "un soplo de esperanza", un aviso de que se puede "vencer a las encuestas" y una señal de que el ciclo de expansión de la extrema derecha comienza a remitir.

El "dolor" de Puente por la dimisión de Francisco Martín

En el plano territorial y municipal, Puente ha descartado de forma tajante regresar a la primera línea local para presentarse como candidato a la alcaldía de Valladolid en los próximos comicios de mayo, reiterando que su foco actual se encuentra de manera exclusiva en la política nacional.

Asimismo, el ministro se ha pronunciado sobre la reciente dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, un movimiento que ha reconocido haber recibido "con dolor" en el plano estrictamente personal debido a la estrecha relación que mantiene con él. A pesar de haber conversado telefónicamente antes de hacerse pública la renuncia, Puente ha admitido que esta salida no beneficia ni al exdelegado ni al conjunto del partido, aunque ha recordado la obligatoriedad de someterse a la disciplina: "No podemos enfadarnos cuando no cuentan con nosotros y alegrarnos cuando sí, porque estamos a disposición de la organización".

Por último, en relación con los saqueos violentos registrados en el fin de semana en las calles de Barcelona, el ministro ha reprobado el uso de la violencia al considerar que "no sirve para nada", y ha señalado que las citas con las urnas son el único cauce legítimo para que los ciudadanos expresen su modelo de país. A su juicio, este tipo de episodios solo benefician a aquellos actores políticos que explotan el discurso del caos para reclamar "orden".