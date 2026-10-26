La ultraizquierda incendia Bilbao para boicotear un acto de Vito Quiles que ya estaba suspendido

Bilbao ha terminado envuelta en llamas por los disturbios protagonizados por radicales de ultraizquierda que pretendían boicotear un acto de Vito Quiles en la Universidad de Deusto. Al menos media docena de coches han sido incendiados en la avenida Lehendakari Aguirre, además de numerosos contenedores y una motocicleta policial. Y todo ello pese a que Quiles ni siquiera ha llegado a presentarse en el campus: había cancelado su intervención media hora antes de la hora prevista ante el riesgo de altercados.

Bola, imágenes de los antifascistas en Bilbao ahora mismo pic.twitter.com/9Dv4aSsNlH — Orion (@Tchouarneni) October 26, 2026

La movilización había comenzado por la tarde con dos marchas que partieron de distintos puntos del barrio bilbaíno de Deusto y confluyeron a las cinco en las inmediaciones de la Universidad de Deusto. Los participantes exhibieron pancartas con lemas en euskera contra el fascismo y llamamientos contra los "provocadores fascistas".

Tras la concentración, los incidentes fueron a más. Grupos de radicales vestidos de negro y encapuchados comenzaron a quemar contenedores y a lanzar objetos, mientras el fuego alcanzaba varios vehículos estacionados en la avenida Lehendakari Aguirre. También se han registrado ataques con piedras y petardos contra agentes de la Ertzaintza.

La avenida Lehendakari Aguirre y la calle Luis Power se han convertido en algunos de los principales escenarios de los incidentes, con contenedores cruzados en la calzada y varios focos de incendio. También ha ardido un contenedor de obra en la calle Francesc Maciá. Por el momento un total de 16 personas han sido detenidas.

Retirada anticipada de refuerzos policiales

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza ha exigido explicaciones inmediatas por la planificación y la dirección del dispositivo desplegado en Bilbao. Según denuncian, los agentes de refuerzo cuyo servicio estaba previsto hasta las 21:00 horas se enviaron a sus domicilios a las 18:00, tres horas antes de lo establecido inicialmente.

Si.P.E. considera que esta decisión debe ser aclarada, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de los incidentes que se produjeron después. El sindicato pide que se determine quién ordenó retirar a los efectivos, qué valoración del riesgo se realizó y qué motivos justificaron adelantar su salida.

Pero la denuncia va más allá. La organización sostiene que agentes de la Ertzaintza que se encontraban presentes mientras ardían contenedores y se producían alteraciones del orden público recibieron instrucciones de no intervenir.

Asimismo, afirma que la respuesta policial frente a los disturbios se produjo aproximadamente una hora después de su inicio. Por ello, reclama una investigación formal que permita reconstruir lo sucedido y depurar las responsabilidades que correspondan.

"¿Quién ordenó retirar los refuerzos tres horas antes de lo previsto? ¿Quién dio instrucciones de no intervenir mientras ardían contenedores y se producían graves alteraciones del orden público? ¿Por qué se tardó aproximadamente una hora en intervenir?", plantea el sindicato.

Vito Quiles suspendió el acto ante la amenaza de altercados

El acto estaba previsto para las siete de la tarde. Sin embargo, alrededor de media hora antes, Quiles comunicó en las redes sociales que lo suspendía para evitar poner en riesgo la integridad de los asistentes.

Acabo de hablar con el jefe del dispositivo de la Ertzaina y me advierte de un riesgo "muy elevado" de incidentes en Bilbao ante mi acto de las 19h. Dado que hay ex miembros de ETA, terroristas callejeros y otros delincuentes encabezando las protestas, se suspende la charla.… — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) October 26, 2026

La Universidad de Deusto, por su parte, había decidido suspender toda su actividad académica y cerrar el campus durante la tarde ante la previsión de incidentes. Una decisión cuestionada por el consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, que manifestó que no le parecía correcta.