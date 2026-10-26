Un juez ordena detener a Vito Quiles para juzgarle por mofarse de una mujer discapacitada

Un juez ha ordenado buscar y detener a Vito Quiles para notificarle la apertura de juicio oral por presuntamente denigrar a una mujer con discapacidad intelectual durante una entrevista. La decisión se ha producido después de que haya estado "ilocalizable" para recibir la notificación judicial.

Según ha informado en redes sociales el colectivo Libres y Combativas, que presentó la querella ante la Fiscalía y al que pertenece la víctima, el magistrado ha decretado la "busca, detención y presentación" de Quiles para comunicarle formalmente la apertura del juicio.

Orden de detención a Vito Quiles por estar ilocalizable para notificarle la apertura del juicio por denigrar a nuestra compañera Violeta, con diversidad funcional. Ilocalizable? Está en Bilbo, donde miles de jóvenes han salido hoy contra su discurso fascista. Basta de impunidad pic.twitter.com/oD31gikhDa — Libres y Combativas (@LibrsyCombativs) October 26, 2026

La orden, según el extracto del auto difundido por la entidad, contempla entregarle una copia del escrito de acusación del Ministerio Fiscal y realizar los emplazamientos y requerimientos acordados. Una vez cumplidos estos trámites, el juez dispone que sea puesto en "inmediata libertad".

Dos años de cárcel

El Ministerio Público solicita dos años de prisión para Vito Quiles y un año y medio para Javier Negre, presidente del medio EDATV, por un presunto delito contra la dignidad y la integridad de la víctima.

Los hechos investigados se remontan al 20 de marzo de 2024, cuando Quiles entrevistó a la mujer en la sede nacional del PP, situada en la calle Génova de Madrid, durante una protesta ciudadana. La conversación se emitió posteriormente en EDATV.

La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por el colectivo al que pertenece la mujer, que tiene discapacidad intelectual. Libres y Combativas sostiene que durante la entrevista Quiles se habría mofado de ella públicamente.

Libres y Combativas ha señalado que han transcurrido siete meses desde la apertura de juicio oral y ha denunciado que Quiles continúa sin haber recibido la notificación correspondiente. El colectivo atribuye la orden judicial a la imposibilidad de localizarlo para comunicarle formalmente la resolución.