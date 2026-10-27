Alerta en el TC: Conde-Pumpido tendrá la última palabra en las impugnaciones electorales del 29-N

El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido tendrá la última palabra a la hora de resolver las posibles impugnaciones electorales que se presenten ante los tribunales tras la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "Conde-Pumpido puede estar preparando el golpe final para beneficiar al PSOE de Pedro Sánchez tras la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, al tener la última palabra sobre las posibles impugnaciones electorales que se presenten tras los comicios".

"Con Conde-Pumpido no se puede bajar la guardia. La semana pasada tumbó el recurso del Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo contra la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspensión la Ley de Nietos. Sin embargo, esta actuación del presidente del TC puede ser una simple coartada para legitimarse y reivindicar su supuesta independencia e imparcialidad para favorecer al PSOE de Sánchez si se impugnan las elecciones del 29-N", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los recursos de amparo contra candidaturas en el TC podrán presentarse del 6 al 9 de noviembre y deberán quedar resueltos entre el 7 y el 12 del mismo mes. Por otro lado, los recursos de amparo contra la proclamación de electos se podrán presentar entre el 17 de diciembre y el 8 de enero de 2027. Dichos recursos deben quedar resueltos en el Tribunal de Garantías entre el 1 y el 23 de enero. La sesión constitutiva de las Cortes está prevista para el 23 de diciembre".

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece que "pueden ser objeto de recurso contencioso electoral los acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos". Para ello, están legitimados para interponer el recurso contencioso electoral o para oponerse a los que se interpongan tanto los candidatos proclamados como los no proclamados.

El recurso contencioso electoral se interpone ante la Junta Electoral correspondiente dentro de los tres días siguientes al acto de proclamación de electos y se formaliza en el mismo escrito, en el que se consignan los hechos, los fundamentos de Derecho y la petición que se deduzca. El Tribunal competente para la resolución de los recursos contencioso-electorales que se refieren a elecciones generales o al Parlamento Europeo es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La sentencia inicial se pronunciará sobre la inadmisibilidad del recurso, la validez de la elección y de la proclamación de electos, con expresión, en su caso, de la lista más votada, o la nulidad del acuerdo de proclamación de uno o varios electos y proclamación como tal de aquél o aquéllos a quienes corresponda.

Finalmente, el artículo 114 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General señala que la sentencia se notifica a los interesados no más tarde del día trigésimo séptimo posterior a las elecciones y que contra la misma "no procede recurso contencioso alguno, ordinario ni extraordinario, salvo el de aclaración, y sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional". El amparo debe solicitarse en el plazo de tres días y el Tribunal Constitucional debe resolver sobre el mismo en los quince días siguientes.

La Ley de Nietos ante el TC

Precisamente, el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido rechazaba la semana pasada admitir el recurso del Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo sobre la suspensión de la Ley de Nietos acordada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo por 10 votos a 2. Los magistrados izquierdistas Ramón Sáez Valcárcel y Juan Carlos Campo votaron a favor de admitir el recurso del Defensor del Pueblo, mientras Conde-Pumpido y otros 4 magistrados del bloque izquierdista se posicionaban en contra de la admisión junto a los conservadores.

Cándido Conde-Pumpido se mostró durante el Pleno sorprendentemente muy institucional y aseguró que admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo era prematuro, ya que no había finalizado el proceso judicial ordinario en el Tribunal Supremo.

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