Álvarez de Toledo: "Hay un paralelismo entre Venezuela y España, María Corina es la decencia y Delcy, la delincuencia"

El regreso de la opositora venezolana María Corina Machado a su país ha generado una oleada de reacciones en la comunidad internacional, y también en nuestro país. Entre ellas la de la número 2 del PP en la candidatura de Madrid al Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha exigido que "se garantice su seguridad" y se celebren "elecciones libres ya".

Para la dirigente popular, "hay un enorme paralelismo entre Venezuela y España". "María Corina es la decencia y Delcy, la delincuencia", ha aseverado en declaraciones a Libertad Digital. "Igual que Sánchez es la delincuencia y Feijóo, la alternativa, es la decencia". "29 N: decencia o delincuencia", ha insistido, "democracia o cleptocracia".

"La resignación no es nunca, nunca, una opción", ha reflexionado. "María Corina representa un liderazgo moral y un coraje inexpugnable al servicio de la libertad", ha añadido. "La libertad no se abre paso sola", ha abundado. "Una constancia a prueba de todo. Es decir, hay que luchar contra la resignación, luchar contra el cinismo y luchar contra la violencia. Hay que plantar cara".

"Después de la extracción de Nicolás Maduro se fueron imponiendo dos sectores, el de los principios y el de los negocios", ha argumentado. "Parecía que iba ganando el de los negocios, el que entiende Venezuela como un botín, y que el sector de los principios fue quedando relegado. La gente estaba perdiendo ya la esperanza de que pudiera haber una transición".

"Pero ha sido el coraje impresionante de María Corina Machado, su capacidad para desafiar todos los obstáculos lo que una vez más pone los principios por delante", ha señalado. "Ahora tiene que haber tres cosas: liberación de todos los presos políticos, vuelta de los exiliados y elecciones libres ya", ha afirmado.

"Ella fijó la fecha para el 24 de julio de 2027. Esa es la fecha con la que trabajamos y debemos trabajar. Y Delcy Rodríguez se tiene que largar y aceptar la fuerza de la voluntad popular, la masiva respuesta ciudadana, la masiva euforia y esperanza que ha despertado la vuelta de María Corina Machado", ha sentenciado Álvarez de Toledo.

María Corina, un referente

"Ella está a la altura de las más grandes figuras de la historia en defensa de la libertad, de los grandes héroes de la libertad", ha asegurado. "Hoy hay dos figuras que sostienen la democracia liberal en el mundo, como idea y como realidad, que son: Zelenski, defendiendo la democracia liberal frente a la agresión rusa, y María Corina Machado, defendiendo la democracia liberal frente a la cleptocracia internacional".

"Es también un referente político. Ella es la depositaria de la voluntad popular y quien tiene un proyecto de reconstrucción, piedra a piedra, de Venezuela a partir de la emocionante voluntad de los venezolanos de vivir en democracia y libertad a pesar de todo", continúa. Su sueño: "Feijóo, presidente. María Corina, presidenta".

Sánchez le da la espalda

Entretanto, destaca, "Pedro Sánchez, en vez de apoyar la vuelta de María Corina a Venezuela, se prepara para recibir a Delcy Rodríguez, que vuelve a Barajas, el lugar del crimen y de la corrupción".

"La última vez la recibió Ábalos, que hoy está condenado. Su príncipe Zapatero está a punto del banquillo", añade. "Yo aspiro a ver a Feijóo de presidente para apoyar el proceso, para apoyar a María Corina como presidenta".