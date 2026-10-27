El Gobierno eliminó el voto rogado días antes de la instrucción de Sofía Puente que retorció la Ley de Nietos

El Gobierno de Pedro Sánchez puso fin al voto rogado el 3 de octubre de 2022, día en el que entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. Este cambio en la norma, que facilitó que los españoles residentes en el extranjero participasen en las elecciones, tuvo lugar unos días antes de la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, que retorció el 25 de octubre de 2022 la Ley de Nietos para conceder la nacionalidad española a un mayor número de extranjeros. Algo, que por cierto, le ha llevado a estar imputada por un presunto delito de prevaricación administrativa.

En un vídeo consultado por Libertad Digital del 3 de octubre de 2022, pocos días antes de la instrucción de Sofía Puente, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció que ya estaba en el Boletín Oficial del Estado la ley que suprimió el voto rogado. "Con ello ponemos fin a una injusticia. Desaparece esa gincana que los 2 millones de españoles y españolas que vivís fuera de nuestras fronteras teníais que hacer para ir a votar", celebró Bolaños en un vídeo con una bandera de España y de la Unión Europea.

"Ahora será mucho más fácil votar"

El ministro Bolaños se jactaba por entonces de que "a partir de este momento será mucho más fácil votar y con todas las garantías. Los residentes en el extranjero recibiréis la documentación electoral sin tener que pedirla. Y podréis imprimir también las papeletas desde vuestras casas".

"Y, por supuesto, tendréis tiempo suficiente para hacer todos los trámites. Si queréis votar, podréis votar. Por eso, con esta reforma, hemos dado un paso más para seguir garantizando y ampliando derechos en nuestro país. Y España es hoy un poco mejor que ayer. Quienes vivís fuera, sois tan españoles como los que residimos dentro de nuestras fronteras. Por eso, a partir de ahora, todos y todas, juntos, vamos a decidir el futuro de nuestro país", celebró Bolaños.

Albares: "Se facilita el derecho a voto"

En redes sociales, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó el mismo día 3 de octubre del 2022 que "el BOE de hoy publica la eliminación del voto rogado. A partir de ahora, los nacionales inscritos en el censo de electores recibirán la documentación electoral sin tener que solicitarla. Se facilita el ejercicio del derecho a voto a los españoles que residís en el exterior", escribió el ministro de Exteriores.

Ambos ministros, salpicados por todos los escándalos que se están destapando de la Ley de Nietos, están poniendo trabas al Tribunal Supremo para no entregar la información de los 163.000 extranjeros nacionalizados con la polémica instrucción de la hermana de Óscar Puente, algo que puede llevar a ambos ministros a ser multados con 1.000 euros. Información que retrata al Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que, solo 91 personas han acreditado el exilio de sus ascendientes de un total de 31.390 expedientes, no alcanzando así ni el 1% del total revisado.