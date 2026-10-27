El Gobierno vasco culpa a "grupos organizados" del caos en Bilbao y advierte sobre ETA: "No lo tenemos curado"

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha situado a "grupos organizados vascos" en los disturbios registrados este lunes en Bilbao, tras la convocatoria de un acto del agitador Vito Quiles en la Universidad de Deusto que finalmente fue cancelado. Los altercados se saldaron con 19 detenidos y tres personas investigadas, en una jornada marcada por la quema de vehículos y contenedores, los ataques a la Policía y los asaltos a comercios.

En declaraciones a Radio Euskadi, Zupiria ha destacado que 11 de los arrestados son menores de edad, la mayoría carecía de antecedentes policiales y tenía nacionalidad española. Además, ha señalado que no le consta que se hayan producido heridos.

El consejero considera que los incidentes no fueron una reacción espontánea a la convocatoria, sino que hubo una preparación previa. En declaraciones anteriores a ETB, calificó los altercados de "graves" y aseguró que estaban "perfectamente preparados", algo que constituye, a su juicio, un motivo de "alarma y preocupación".

Apunta a grupos organizados

El responsable de Seguridad ha relacionado la juventud de los detenidos con la posibilidad de que actuasen siguiendo otras referencias. "Los detenidos no conocieron los años de violencia de ETA ni la kale borroka", ha recordado. A partir de esa circunstancia, ha señalado que "cabe pensar que tienen referencias externas o pueden seguir consignas de grupos organizados vascos". Sin embargo, ha precisado que desconoce si algún grupo local participó directamente en la organización de los incidentes.

El consejero ha recordado que en el País Vasco hubo sectores de la sociedad que justificaron el uso de la violencia y ha advertido de que esa etapa no debe darse por superada. "Eso no lo tenemos curado y tenemos que estar pendientes porque es una de las mayores amenazas de la convivencia y de la seguridad en nuestra sociedad", ha afirmado.

Zupiria ha advertido de que la violencia callejera no puede justificarse por motivos políticos y ha reclamado una respuesta clara de la sociedad. "En una sociedad como la vasca no caben medias tintas", ha afirmado, antes de insistir en la necesidad de hacer "mucha pedagogía" para evitar que los jóvenes lleguen a considerar legítimo el uso de la violencia.

A su juicio, los incidentes de Bilbao demuestran que existen personas dispuestas a recurrir a la violencia con independencia de que el acto que motivó la protesta llegue a celebrarse. "Más allá de que hubiera una convocatoria de un personaje provocador que intentó poner patas arriba este país, había gente preparada y dispuesta a usar la violencia estuviera o no estuviera", ha señalado.