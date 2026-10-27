El juez Calama pide opinión a Anticorrupción de un nuevo recurso de Zapatero para recusar al perito de las joyas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite y dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción un nuevo recurso de apelación presentado por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero a la decisión del magistrado de rechazar la recusación de la Joyería Yanes como perito.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha rechazado este martes la apertura de una comisión rogatoria para pedir información a Arabia Saudí con el objetivo de corroborar su versión sobre las joyas. En el marco de esta misma pieza separada, Zapatero ha recusado en varias ocasiones a la Joyería Yanes por una supuesta falta de imparcialidad debido a que su director se había pronunciado sobre las joyas encontradas en su despacho en televisión y había elucubrado que podrían tener un valor cercano a los dos millones de euros. El exlíder socialista sostenía que su valoración real iba a ser cercana a esa cifra para no contradecirse.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez admite a trámite un recurso de apelación en el que piden al juez que reconsidere su rechazo a la Joyería Yanes como perito. Por ello, da traslado a las fiscales encargadas del caso para que se pronuncien sobre los nuevos argumentos esgrimidos por la defensa de Zapatero, liderada por el procesalista Víctor Moreno Catena.

El primer principio que la defensa de Zapatero rebate es el de que no se puede recusar a la Joyería, sino que debe ser el perito a título personal el recusado, posición que defendía Calama. "El instructor encomendó la pericial a Joyería Yanes, y no a ningún perito individualmente designado por lo que, evidentemente, aunque el análisis lo hagan tasadores y gemólogos de la firma de joyas, la pericial estará emitida en nombre de Yanes con independencia de quien la firme", explican para sustentar su recusación a la firma y no al perito a título personal.

De hecho, recriminan a Calama que "delegue" la designación del perito en la Joyería en lugar de designarlo él mismo, ya que la decisión recaería sobre el propio director, quien se pronunció en televisión. "Las personas de Yanes que finalmente vayan a realizar la pericial o serán asalariadas dependientes del mismo o será alguno de los otros propietarios y administradores", subrayan haciendo alusión a una posible relación de "dependencia" hacia el director de la Joyería.

La defensa de Zapatero alude a la doctrina del Tribunal Constitucional para asegurar que el Tribunal de Garantías, a ojos del exlíder del PSOE, sí que rechaza la idea de imparcialidad de una persona que ya ha comprometido su opinión pública acerca de un tema concreto.

"De ahí la relevancia de las manifestaciones públicas del Director General de Joyería Yanes sobre el valor conjunto de las joyas objeto del procedimiento, que hace decaer la fiabilidad de los resultados dado la aparente falta de imparcialidad y objetividad del perito", sentencian. Cabe mencionar que la jurisprudencia citada se refiere a un magistrado que debe juzgar un hecho sobre el que se ha pronunciado anteriormente y no sobre un perito en un proceso de instrucción.