Calama tumba la petición de Zapatero a Arabia Saudí

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la apertura de una comisión rogatoria pedida por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para pedir información a Arabia Saudí acerca de las joyas encontradas en su despacho.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Zapatero remitió al titular del Juzgado Central de Instrucción Número un escrito en el que aseveraba que aceptó las joyas como un regalo de la monarquía saudí y que, una vez que se ha visto implicado en el proceso judicial, ha enviado dos cartas a la Monarquía de Arabia Saudí con el objetivo de que corroboraran su historia. Zapatero aseguró esta circunstancia dando por hecho que el delito de contrabando quedaría archivado al haber recibido las joyas en La Moncloa por parte del monarca saudí, y que el de malversación estaría prescrito al haber recibido en 2007 las joyas. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción entiende que, de ser cierta su versión, el delito se habría cometido al dejar la presidencia del Gobierno y no cuando aceptó el regalo de la monarquía.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado asegura que "no ha lugar a emitir la comisión rogatoria interesada por la representación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero en su escrito de fecha 23.09.2026". El magistrado se fundamenta en que Zapatero "sostiene que los tres juegos de joyería compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros, que constituyen las piezas de mayor valor entre las intervenidas, le fueron entregados por el entonces Monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante la visita oficial efectuada a España en junio de 2007, cuando ostentaba la condición de Presidente del Gobierno".

Según recoge haciendo alusión a la respuesta del Ministerio Fiscal, asevera que existe una "absoluta falta de acreditación de la presentación de las referidas cartas en la Embajada de Arabia Saudí" por lo que consideraba improcedente la apertura de una comisión rogatoria. "El Ministerio Fiscal no solo considera inverosímil la versión del investigado e innecesaria la solicitud de cooperación jurídica internacional formulada por este, sino que entiende que 'viene a reconocer que siendo Presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia'", subraya el auto.

De hecho, el juez Calama arremete contra la hipocresía del exlíder del PSOE, que mientras aceptaba regalos "de índole personal" por parte de la Monarquía de Arabia Saudí, aprobaba un Código de Buen Gobierno para evitar este tipo de situaciones: "Particular relevancia presenta el hecho de que, bajo la Presidencia del propio investigado, se aprobara el Código de Buen Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 18.02.2005, en el que se establecía expresamente que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público".

Para el magistrado, la aprobación de este Código "pone de manifiesto el pleno conocimiento por parte del investigado del régimen aplicable a este tipo de bienes y, por tanto, no resulta coherente con la explicación actualmente ofrecida". Además, resalta que la versión de Zapatero tiene "difícil acomodo" con la realidad, puesto que aseguró que no conocía el valor de las joyas; si bien cabe destacar que el regalo de un monarca saudí se infiere como unas joyas de gran valor.

"También resulta relevante que las piezas de joyería intervenidas no se encontraran conservadas en sus estuches originales ni fueran acompañadas de certificados de autenticidad, documentación acreditativa de procedencia o cualquier otro elemento identificativo habitualmente asociado a bienes de esta naturaleza y valor", apostilla sobre la versión de Zapatero, cuya tesis es difícilmente creíble.

Por ello, concluye que "la emisión del instrumento de cooperación jurídica internacional solicitado no se orienta a completar o contrastar una hipótesis que ya cuente con algún grado de corroboración objetiva, aunque sea periférica, sino a construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado", que no habría aportado ninguna prueba de su versión.

El magistrado adelanta que se pronunciará sobre la posible imputación de malversación en la pieza separada de las joyas en un próximo auto.