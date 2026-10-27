El Supremo rechaza como medida cautelarísima ordenar al Gobierno un plan de expulsión de invasores en Ceuta

El Tribunal Supremo ha rechazado ordenar al Gobierno de Pedro Sánchez la organización de un plan operativo para expulsar de la ciudad autónoma a los inmigrantes irregulares afincados en Ceuta tras la invasión del pasado 30 de julio. El Alto Tribunal rechaza así las medidas cautelarísimas, lo que quiere decir que primero debe escuchar los argumentos del Ejecutivo para resolver las cautelares y, más adelante, el fondo de la cuestión.

El Gobierno de Juan Jesús Vivas pidió al Supremo que aceptase como medida cautelarísima ordenar al Gobierno que aprobase y le entregase en un plazo improrrogable de diez días, "un plan operativo para la tramitación de los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional relativos a las personas mayores de edad que accedieron a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026".

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo rechaza acordar esta medida sin ni siquiera escuchar al Gobierno, por lo que plantea abordar el caso desde la medida cautelar, esto es, habiendo escuchado la opinión del Ejecutivo.

"No cabe, en consecuencia, acordar ninguna de las medidas cautelares positivas solicitadas sin oír a la parte contraria y con sacrificio del principio de contradicción, al no acreditarse la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia a que se refiere el artículo 135.1.a) de la Ley Jurisdiccional y, en consecuencia, como dispone la letra b), procede ordenar la tramitación del incidente cautelar conforme al artículo 131 de la misma Ley, en cuyo seno la Sala pueda pronunciarse ya con conocimiento de todos los extremos precisos y, en particular, de la gestión y actuaciones efectuadas al respecto por la Administración General del Estado", argumentan.

Por el contrario, la sala refleja que, a pesar de tener que acogerse a la jurisprudencia ya adoptada, conoce la gravedad de la situación en la que se encuentra la ciudad autónoma: "Esta Sala es consciente de que la crisis, cuya gestión se desarrolla a través de la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional, es la producida por los efectos derivados de la permanencia temporal indeterminada en la ciudad de Ceuta, mientras se resuelven y se lleven a cabo los trámites y actuaciones pertinentes, de un elevado número de personas migrantes en situación irregular tras la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026".

De hecho, recalca que la estancia de los inmigrantes irregulares que van a cumplir ya tres meses en la ciudad autónoma "está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia, y seguridad ciudadana en dicha ciudad". Por tanto, alude al Ejecutivo de Sánchez y al mando único liderado por Ángel Víctor Torres aseverando que es necesaria la intervención del Estado: "Por su alto riesgo, requiere la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local".

Aun así, argumenta que, al haberse prolongado durante más de dos meses esta situación y no habiendo pedido los letrados de la ciudad de Ceuta la medida cautelarísima anteriormente, no se observa la urgencia necesaria para ordenar una medida cautelarísima. "La adopción de las medidas cautelares positivas instadas exigen la justificación de circunstancias de especial urgencia", subraya la Sala Tercera, que asegura que el escrito de los letrados no argumentaba esa necesidad de urgencia en la toma de decisiones como para aprobarlas sin escuchar a las partes.

El escrito interpuesto en nombre de la ciudad de Ceuta requería también la vigilancia de la adopción de las medidas descritas en el futurible plan operativo del Gobierno; la exigencia de los datos oficiales de mayores de edad a cargo del Estado en Ceuta; y la identificación de los responsables del plan.