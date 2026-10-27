El Supremo rechaza como medida cautelarísima ordenar al Gobierno un plan de expulsión de invasores en Ceuta

El Tribunal Supremo ha rechazado ordenar al Gobierno de Pedro Sánchez la organización de un plan operativo para expulsar de la ciudad autónoma a los inmigrantes irregulares afincados en Ceuta tras la invasión del pasado 30 de julio. El Alto Tribunal rechaza así las medidas cautelarísimas, lo que quiere decir que primero debe escuchar los argumentos del Ejecutivo para resolver las cautelares y, más adelante, el fondo de la cuestión.

El Gobierno de Juan Jesús Vivas pidió al Supremo que aceptase como medida cautelarísima ordenar al Gobierno que aprobase y le entregase en un plazo improrrogable de diez días, "un plan operativo para la tramitación de los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional relativos a las personas mayores de edad que accedieron a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026".

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo rechaza acordar esta medida sin ni siquiera escuchar al Gobierno, por lo que plantea abordar el caso desde la medida cautelar, esto es, habiendo escuchado la opinión del Ejecutivo.

"No cabe, en consecuencia, acordar ninguna de las medidas cautelares positivas solicitadas sin oír a la parte contraria y con sacrificio del principio de contradicción, al no acreditarse la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia a que se refiere el artículo 135.1.a) de la Ley Jurisdiccional y, en consecuencia, como dispone la letra b), procede ordenar la tramitación del incidente cautelar conforme al artículo 131 de la misma Ley, en cuyo seno la Sala pueda pronunciarse ya con conocimiento de todos los extremos precisos y, en particular, de la gestión y actuaciones efectuadas al respecto por la Administración General del Estado", argumentan.

Por el contrario, la sala refleja que, a pesar de tener que acogerse a la jurisprudencia ya adoptada, conoce la gravedad de la situación en la que se encuentra la ciudad autónoma: "Esta Sala es consciente de que la crisis, cuya gestión se desarrolla a través de la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional, es la producida por los efectos derivados de la permanencia temporal indeterminada en la ciudad de Ceuta, mientras se resuelven y se lleven a cabo los trámites y actuaciones pertinentes, de un elevado número de personas migrantes en situación irregular tras la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026".

MÁS INFORMACIÓN EN UNOS MINUTOS