Hoy se subastan los casi 700 objetos que retiraron los Franco del pazo de Meirás en medio de una fuerte polémica

Los herederos de Francisco Franco sacan a subasta un total de 689 lotes de objetos que retiraron de la residencia veraniega el pasado mes de julio, después de que la justicia confirmara de forma definitiva la devolución del inmueble al patrimonio público. La puja tiene lugar este martes 27 de octubre de 2026 a partir de las 17:00 horas en la sala madrileña Magna Art Auctions y puede seguirse también por streaming.

La colección a subasta reúne enseres personales, mobiliario cotidiano y piezas de valor histórico y artístico que el Estado no llegó a reclamar judicialmente. Los precios de salida oscilan en una amplia horquilla que va desde los 20 hasta los 5.000 euros.

Como objetos más destacados del catálogo tenemos la Pintura histórica: La pieza con la valoración inicial más alta (5.000 euros) es el lienzo San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera, perteneciente al círculo del pintor toledano Luis Tristán. Fotografía dedicada de Juan Carlos I: Uno de los lotes que más expectación ha levantado es una imagen del monarca emérito con marco de plata firmada en 1970, con la dedicatoria manuscrita: "Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto". Su precio inicial es de 200 euros, aunque las pujas previas ya la sitúan por encima de los 1.000 euros.. Retratos de Franco: El catálogo incluye varios retratos y grabados de Francisco Franco con salidas desde los 80 hasta los 300 euros. Ajuar doméstico y textil: Salen a la venta juegos de sábanas de hilo con la 'F' bordada y la corona ducal, vajillas y cristalerías con escudos vinculados al régimen, misales, maquetas navales que decoraban el pazo y mobiliario común. La tasación mínima la marcan unas lámparas de sobremesa por 20 euros.

Amplia polémica

La venta de este patrimonio ha provocado la indignación de colectivos sociales e instituciones públicas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado formalmente al Gobierno español la suspensión cautelar de la subasta por vía de la Fiscalía. Exigen que se investigue si estos lotes fueron en realidad regalos institucionales a la Jefatura del Estado y, por tanto, deberían pertenecer a Patrimonio Nacional.

Frente a las críticas, la dirección de la casa de subastas defiende la total legalidad del proceso, asegurando que el traslado de los enseres se realizó con "garantías absolutas" bajo la supervisión de la Abogacía del Estado. Según el tasador, todo el patrimonio histórico protegido (BIC) permanece custodiado de forma íntegra dentro del propio Pazo de Meirás.