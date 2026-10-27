Koldo pide su sobreseimiento en la causa de las mascarillas de la Audiencia Nacional: "Ya ha sido juzgado y condenado"

El exasesor de Ábalos, Koldo García, ha pedido al juez Ismael Moreno su sobreseimiento en la causa del denominado caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional alegando que ya ha sido condenado por el Tribunal Supremo por los mismos hechos de los que se le acusa en este procedimiento.

Koldo García fue condenado, junto a José Luis Ábalos, por el Tribunal Supremo el pasado mes de junio a 19 años de prisión. El empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama también fue condenado a 4 años de prisión, pero evitó su entrada en la cárcel por haber colaborado con la justicia. La sentencia concluyó que los tres acusados formaban parte de una organización criminal en la que se repartían las tareas para cometer graves delitos de corrupción.

El escrito de la defensa, encabezada por Leticia de la Hoz, pide "el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de D. Koldo García Izaguirre en cuanto a los contratos de Puertos del Estado y ADIF, la entrega mensual de 10.000 euros, los contratos de los Servicios de Salud Canario y Balear, el delito de organización criminal, la supuesta ocultación de fondos y la contratación de Dª Jessica Rodríguez García, por haber sido juzgados en la Causa Especial 20775/2020", según se desprende del documento al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Mi representado ya ha sido juzgado y condenado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por los mismos hechos nucleares que aquí se le atribuyen. El propio Ministerio Fiscal anunció que esa sentencia tendría una influencia decisiva en el trámite que ahora se abre", explica también el escrito.

Leticia de la Hoz argumenta que el Ministerio Fiscal acusa a Koldo de haber intermediado ante Puertos del Estado y ADIF para que los contratos de mascarillas de marzo de 2020 se adjudicaran a la empresa de la trama Soluciones de Gestión. "Esos mismos contratos, con los mismos acusados y la misma contraprestación, son los que ha juzgado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La sentencia condena a mi representado por cohecho y tráfico de influencias por estas adjudicaciones y le absuelve del uso de información privilegiada", explica el escrito.

Por otro lado, desde la Fiscalía también señalan a Koldo por haber cobrado de Víctor de Aldama 10.000 euros mensuales en efectivo desde 2019. "Esa misma entrega mensual, del mismo pagador y en las mismas fechas, ha sido juzgada por el Tribunal Supremo. La sentencia la declara probada, la castiga como cohecho continuado y decomisa su importe", argumenta la defensa.

"Si se retira de la imputación del fiscal todo lo que la Sala impide volver a calificar, no queda ningún hecho atribuible a mi representado. Lo que el fiscal describe en Canarias y Baleares son gestiones de quien recibía la nómina de Aldama y actuaba dentro de la organización. Esa nómina y esa organización ya están juzgadas", señala De la Hoz al final del escrito.