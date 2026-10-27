La Guardia Civil aporta a Tardón las cintas de las 40 cámaras en la frontera el día de la invasión de Ceuta

El teniente coronel de la Guardia Civil ha aportado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón las grabaciones de las alrededor de 40 cámaras de seguridad que hay ubicadas en la frontera de Ceuta con Marruecos.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ordenó el pasado 16 de septiembre numerosas diligencias para realizar acopio de información al respecto de la invasión de Ceuta con el objetivo de establecer las posibles responsabilidades penales de la invasión perpetrada desde suelo marroquí el pasado 30 de julio. La magistrada pidió entre estas diligencias la remisión de las grabaciones en la frontera, así como las imágenes satelitales que tuviera en su poder el Ministerio de Defensa.

Según ha podido saber Libertad Digital mediante fuentes jurídicas, el teniente coronel de la Guardia Civil en Ceuta y jefe de Operaciones durante la invasión ha aportado el material audiovisual recogido por las cámaras de vigilancia repartidas por la frontera. Estas fuentes precisan que se trata de al menos unas 40 cámaras y que varias de ellas se encuentran enfocadas al espigón y a la valla —que el mencionado cargo de la Benemérita se negó a cerrar aludiendo a la posible pérdida de vidas humanas por aplastamiento—, localizaciones fundamentales para la invasión a Ceuta.

Las citadas fuentes han resaltado que el propio cargo de la Guardia Civil ha puesto en conocimiento de la juez Tardón en la sala que había hecho entrega del mencionado material aprovechando su citación como testigo, que lo ha llevado a comparecer presencialmente este lunes en la Audiencia Nacional. Algo que habría sido un alivio para la magistrada, que ha agradecido que lo haya entregado porque, al haber pasado más de un mes desde la petición, se iba a ver obligada a realizar un nuevo requerimiento de estos datos en los próximos días.

Asimismo, el teniente coronel ha incidido en que la Benemérita informó a la Delegación del Gobierno de Miguel Ángel Pérez Triano que habían detectado seis embarcaciones marroquíes en zona marítima española la noche de antes de la invasión perpetrada el pasado 30 de julio. Según las notas que ha explicado, la Guardia Civil identificó dos interceptoras, dos patrulleras y dos embarcaciones pequeñas de origen marroquí. Además, ha aseverado que, pese a las alertas del Centro Nacional de Inteligencia y las declaraciones públicas de los dirigentes ceutíes advirtiendo la llegada de oleadas masivas de inmigración irregular, nadie les advirtió de un posible aumento descontrolado de inmigrantes.

Además, ha aseverado que no contaba con instrucciones acerca de la entrada masiva, que, según ha asegurado consistía en la entrada a través de la valla de unas 2.000 personas por hora, un flujo incontrolable. Por ello, tomó la decisión personalmente de mantener abierta la valla, con el objetivo de evitar muertes por aplastamiento como sí ha ocurrido en otras ocasiones.

También ha declarado que los militares marroquíes se encontraban mirando la escena con pasividad y con los brazos caídos. Los militares estuvieron dirigiéndoles hacia el espigón desde la playa. Además, ha explicado que durante la invasión tuvieron que sacar a la gente del agua para que no muriesen ahogados mientras que los militares de Marruecos les seguían dirigiendo hacia el agua.

Las cámaras de vigilancia y los satélites

Estas no son las únicas diligencias tecnológicas que la juez ordenó el pasado 16 de septiembre, sino que la magistrada también ha mostrado especial interés en la tecnología referente a la cartografía como las imágenes satelitales de las que tenga conocimiento el Ministerio de Defensa ya que, según su planteamiento, podrían revelar información vital para conocer los responsables de la organización.

En el mismo sentido, la magistrada reclamó al CEO de una tecnológica, HI Iberia, que informe de todas las solicitudes que se le hayan realizado para la obtención de imágenes satelitales a través de la herramienta SEDA. Esta, según la propia página de la empresa privada colaboradora del Ministerio de Defensa, es una técnica de inteligencia artificial que identifica comportamientos inusuales o sospechosos en las trayectorias y movimientos de los barcos.