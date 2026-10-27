La ultraizquierda ordena el ataque en España ante el 29-N: Global Revolution exige ya "saqueos" masivos

Tienen conexión con Francia, se nutren de grupos radicales clásicos en toda Europa, cuentan con apoyo de formaciones salidas de Batasuna y la kale borroka, conectan con extremistas de izquierda anticapitalistas y separatistas y utilizan canales como Global Revolution para pedir, ya sin matices, los "saqueos" masivos, "vitrinas rotas" y hacer arder las principales plazas españolas antes del 29-N.

"¡No nos dan pena los saqueos! Ni en Francia ni en Barcelona ni en ningún lado", señalan algunos de los mensajes interceptados por la Policía estos días y, en especial, en referencia a los ataques de Barcelona.

Se trata de consignas y mensajes de coordinación que distribuye la red Global Revolution, que se ha nutrido tradicionalmente de toda la colección de ultraizquierda en toda la UE. "Son los mismos con distintos nombres que ya aparecieron el 1-O con el golpe separatista", señala una fuente policial. "Elementos radicales que cuentan con estructura y formación y que penetran en infinidad de movilizaciones con signo de izquierda para hacer arder las calles. Por eso incitarles es una falta de responsabilidad brutal", añade la misma fuente. Y ahora se les está incitando con los mensajes políticos de la campaña del 29-N: mensajes contra la propiedad privada, contra los propietarios, contra los comerciantes, contra las empresas…

"¡Que les jodan! ¿No os gustan los saqueos? A nosotros no nos dan pena alguna. A la mierda vuestra preciosa normalidad. ¡No nos dan miedo las ruinas!", señala otro de los mensajes interceptados. "Contra el moralismo burgués que llora vitrinas rotas mientras celebra desahucios y salarios de miseria y hambre planificada. La propiedad es el crimen", añaden esas redes. "La recuperación es legítima autodefensa de clase. Si nos quitan el futuro, recuperamos el presente con nuestras propias manos", señalan esos canales.

"Los saqueos son una pequeña recuperación de la plusvalía robada al conjunto de la clase trabajadora. Cada producto en el escaparate es trabajo no pagado, tiempo de vida extraído. Cuando el pueblo recupera lo que le pertenece no comete delito: ejerce la expropiación directa, la justicia material inmediata contra el robo institucionalizado llamado propiedad privada", concluyen esos comunicados.

"Detrás de las convocatorias, grupos y tácticas detectadas en los ataques de Francia, Barcelona y la acampada de Madrid se encuentra una red heterogénea de plataformas digitales anónimas, colectivos juveniles, organizaciones de extrema izquierda y tácticas de acción directa", señala otra fuente policial.

En Francia, la coordinación llegó de la mano de Lycées Indignés y la plataforma Blocus, un canal de movilización digital en redes sociales (con presencia principal en TikTok, Telegram y WhatsApp). A través de códigos QR remitían las consignas a grupos cerrados de mensajería donde se ordenaba a los asistentes acudir vestidos de negro, con el rostro cubierto y portando material incendiario. Allí también se instruía para realizar el máximo daño posible en los ataques. Su presencia se ha visto también en Barcelona.

Black Bloc es otro de los focos de activación de violencia. No es un grupo u organización formal con líderes o militancia fija, sino un sistema de coordinación de extrema izquierda, "una táctica de manifestación y combate urbano utilizada por facciones anarquistas, autónomas y de extrema izquierda descentralizadas", señalan fuentes policiales. De nuevo, utilizan una "vestimenta unificada, sus integrantes se visten completamente de negro y se cubren el rostro para evitar ser identificados por cámaras o por la policía, disolviendo la responsabilidad individual en el anonimato del grupo. Suelen infiltrarse en manifestaciones sindicales, estudiantiles o por la vivienda. Y atacan todo lo que consideran símbolos del capitalismo y del Estado (sucursales bancarias, cadenas multinacionales, mobiliario urbano, vehículos policiales). Han tenido un papel clave en los momentos de máxima tensión en las calles de París y en los altercados de Barcelona", destacan las mismas fuentes.

Global Revolution, por último, ha sido históricamente el altavoz de difusión internacional y streaming del movimiento 15-M (2011) y de ocupaciones globales como Occupy Wall Street.