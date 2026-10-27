Piden al Supremo ampliar las medidas cautelares a los hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos

Iustitia Europa ha pedido que se extiendan las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Supremo para frenar el efecto en el censo electoral de las personas que obtuvieron su nacionalidad por la polémica Ley de Nietos del Gobierno. En concreto, la formación política pide que se suspenda también el voto de los hijos que obtuvieron la nacionalidad gracias a que sus progenitores se acogieron a la Ley.

El Tribunal Supremo decidió mantener las medidas cautelares acordadas contra la Ley de Nietos antes del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez. Ante la pasividad de la Administración para remitir la información requerida por el Supremo, el tribunal dio la semana pasada un ultimátum al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares para que entregasen la lista de las 163.020 personas afectadas por las medidas cautelares. Ahora Iustitia Europa pide extender las cautelares tras ver la información a lo largo de la causa por la Administración.

Iustitia Europa pide "la suspensión cautelarísima y temporal de los efectos electorales de la totalidad de los electores incorporados al CERA aplicable a las elecciones generales de 29 de noviembre de 2026 que hubieran adquirido la nacionalidad española conforme al apartado 1.b) de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 —Anexo III de la instrucción de 25 de octubre de 2022", según se desprende del escrito remitido al Tribunal Supremo.

Desde la formación política explican que las medidas cautelares acordadas en los Autos del 10 de septiembre, 12 de octubre y 23 de octubre hacen referencia al primer inciso del apartado 1 de la Disposición Adicional Octava (Anexo I). No obstante, la documentación aportada a la causa por la Administración "ha permitido conocer la dimensión de los restantes supuestos de la misma Disposición Adicional y, singularmente, del Anexo III, cuyo título jurídico parte de una previa adquisición de nacionalidad del progenitor".

De esta manera, la formación precisa que a 31 de julio de 2026 constaban inscritas al Anexo III 189.678 personas. A 31 de agosto el Gobierno cifró en 195.872 las nacionalidades concedidas por este anexo y 134.405 las solicitudes por esta vía ya aprobadas y pendientes de inscripción.

"El apartado 1.b) de la Disposición Adicional Octava reconoce el derecho de opción a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes previamente hubiera sido reconocida nacionalidad española de origen conforme a la propia Ley 20/2022 o a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007", explica la formación.

"Esta relación adquiere relevancia cautelar cuando el progenitor se encuentra comprendido dentro del colectivo de 163.020 electores Anexo I cuya situación electoral ya ha sido objeto de suspensión y comprobación por esta Sala. Resulta necesario determinar qué electores del Anexo III se encuentran efectivamente incorporados al CERA aplicable al 29 de noviembre", detallan desde Iustitia Europa.

"La Administración continúa ejecutando las operaciones de identificación ordenadas respecto del Anexo I. A 21 de octubre comunicaba 31.390 expedientes examinados del colectivo de 163.020 y 91 certificaciones expedidas, junto con incidencias técnicas en la información remitida a la Oficina del Censo Electoral. A esa ejecución en curso se añade ahora la necesidad de identificar qué parte de las 189.678 inscripciones Anexo III existentes antes del cierre censal está efectivamente incorporada al CERA y cuál es el progenitor que sustenta cada adquisición", añade.