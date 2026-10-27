Policías y guardias civiles se atrincheran en el Ministerio del Interior: "No nos iremos hasta que nos den una solución"

En estos momentos de la noche de este martes, la mayoría de los sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han atrincherado en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Aarón Rivero, subsecretario de Jupol, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para explicar la última hora de lo que se está viviendo allí en estos momentos.

"Estamos aquí precisamente porque a día de hoy la Policía Nacional y la Guardia Civil todavía no tienen reconocida su profesión como una profesión de riesgo. Y es lo que venimos reivindicando desde hace más de 40 años. El resto de los policías en España, policías locales, policías autonómicos, ya sabemos, Mossos d'Esquadra, compañeros de Ertzaintza, son reconocidos como profesión de riesgo. Nosotros todavía no, Policía y Guardia Civil no", ha denunciado Rivero.

"Llevamos trabajando en una mesa de trabajo precisamente para reconocer esta profesión como profesión de riesgo desde abril de este año. Y hoy hemos visto cómo la Secretaría de Estado ha venido a darnos una noticia que se la habrán trasladado desde el Gobierno, en la que, por motivos de la convocatoria de elecciones, se tiene que acabar la negociación de los compañeros. Por lo tanto, hemos decidido, ante esta situación en la que ya hemos visto que sistemáticamente se nos ningunea y se nos torea, básicamente, por parte del Gobierno, plantarnos de una vez, poner pie en pared y estamos ahora mismo en la Secretaría de Estado. Estamos en la misma sala donde hemos mantenido todas las reuniones".

Critica la dureza con ellos y la inacción con los acampados

El secretario general ha denunciado también las restricciones que están teniendo comparadas con la inacción con los radicales acampados en la Puerta del Sol: "No es que no podamos introducir comida, que también, sino que no podemos introducir ningún tipo de elemento de nada. Pero es que hace escasos minutos acabamos de recibir un documento firmado por la creo que es por la jefa de servicio, por la jefa del edificio, en el que nos dice que tenemos la obligación de salir de aquí, amenazándonos con algunas presiones por régimen disciplinario".

"Quiero remarcar que nosotros estamos aquí de manera pacífica, siguiendo las indicaciones que nos transmiten nuestros compañeros en todo momento. Somos policías, ante todo, y no vamos a poner en ningún compromiso a ningún compañero de los que están dándonos seguridad o de los que están dando seguridad al edificio. Pero llama poderosamente la atención la diferencia de trato entre unos y otros", comparando la inacción total del Gobierno y del ya exdelegado en Madrid, Francisco Martín, con la acampada de Sol.

🚨 MADRID, ES EL MOMENTO DE DAR UN PASO AL FRENTE 🤝 POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL, UNIDOS POR UNA JUBILACIÓN DIGNA. Tras romperse las negociaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad, representantes sindicales y de asociaciones profesionales permanecen en un ENCIERRO… pic.twitter.com/0tR6rSiZLb — JUPOL (@JupolNacional) October 27, 2026

"No nos vamos a ir hasta que nos den una solución y reconozcan a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesión de riesgo. Es una reivindicación justa. Es una reivindicación histórica que llevamos los colectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil reivindicando desde hace más de 40 años", ha afirmado.

"Y ya que vemos que el Gobierno de España está tramitando por la vía de urgencia algunas normas que tienen impacto económico pues entendemos que para nosotros un decreto como este o una norma como esta, que ya prácticamente dábamos por sentado que veníamos a firmarla, pues la respuesta que nos ha dado la Secretaría de Estado es todo lo contrario. Es que, poco menos, volvemos a la casilla de salida", ha denunciado el secretario general de Jupol.