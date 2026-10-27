Policías y guardias civiles se encierran en Interior tras romperse las negociaciones sobre la profesión de riesgo

Las relaciones entre el Ministerio del Interior y los representantes de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado no han sido buenas durante las dos últimas legislaturas. Fernando Grande Marlaska ha sido fuertemente criticado tanto por los sindicatos de la Policía Nacional como por las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Tanto unos como otros han llegado a pedir su dimisión en varias ocasiones en los últimos años.

Las desavenencias parecían haberse calmado en los últimos meses por la negociación en torno al reconocimiento de la profesión de riesgo para ambos cuerpos. Una situación que ya tienen reconocida, por ejemplo, los agentes de la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra. Aunque esta negociación también ha tenido sus momentos difíciles a cuenta del intento del Gobierno de separar el futuro de los agentes de las Clases Pasivas y los del Régimen General de la Seguridad Social.

En las últimas semanas, el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez ha afectado de lleno al rumbo de las negociaciones. Los sindicatos y asociaciones profesionales solicitaron al Ministerio del Interior acelerar el calendario de reuniones para que se pudiese llegar a un acuerdo antes de la celebración de los comicios, algo que fue aceptado por la Secretaría de Estado de Seguridad, que aceptó fijar para este martes el encuentro cerrado para el miércoles 11 de noviembre.

Pero el encuentro no ha ido como los representantes de los agentes esperaban. Ellos esperaban que Interior presentase un borrador legal donde quedase claro el coeficiente reductor del 0,20 por cada año cotizado para la pensión (tanto para Régimen General como para Clases Pasivas), con los años necesarios para conseguir el 100% del haber regular, el cómputo del grupo C2, la situación del personal en reserva sin destino y el tratamiento del grupo A1.

Sin embargo, lo que ha planteado el equipo negociador dirigido por la secretaria de Estado de Seguridad y número dos de Interior Aina Calvo es que las negociaciones quedaban suspendidas debido al adelanto electoral. Es decir, se ni borrador legal con los asuntos pendientes ni posibilidad de seguir negociando el reconocimiento de la profesión de riesgo para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Ante esta situación, los representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han decidido llevar a cabo "un encierro pacífico e indefinido" en la propia Secretaría de Estado de Seguridad, situada en la sede del Ministerio del Interior en el centro de Madrid, junto a la Plaza de Colón. Una protesta a escasos metros de los despachos de Fernando Grande Marlaska y Aina Calvo.

En esta línea, buena parte de las organizaciones que participaban en estas negociaciones y que van a participar en el encierro han hecho un llamamiento a todos los agentes estatales destinados en la capital de España. "Compañeros destinados en Madrid: acudid a respaldar esta movilización, de forma pacífica y con absoluto respeto".

Exactamente, participan en el encierro en Interior los representantes de Justicia Policial (JUPOL), Sindicato Unificado de Policía (SUP), Unión Federal de Policía (UFP), Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Justicia Civil (JUCIL), Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC), Independientes de la Guardia Civil (IGC) y Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

Otros dos sindicatos han participado también en estas reuniones pero no están apoyando el encierro en el Ministerio del Interior. Se trata del Sindicato Profesional de Policía (SPP), que representa a las escalas de mandos de la Policía Nacional, y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), que representa a los mandos del Instituto Armado. Tampoco la Confederación Española de Policía (CEP), que no se fio del Gobierno desde el principio y no participó en las negociaciones.