¿Quiénes son los "independientes" de Vox que irán con el PP en seis provincias?

El pacto recién firmado entre PP y Vox para tratar de garantizarse una mayoría de tres quintos en el Senado presenta diferencias en función de la circunscripción. En seis de ellas, la fórmula acordada por los populares y los de Santiago Abascal es que Vox no presente candidatos al Senado. En su lugar, la lista del PP incluirá un candidato designado por el partido de Abascal en segunda o tercera posición.

Las seis provincias donde se utilizará este método para maximizar los votos de la derecha serán Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En ellas, según las listas que ha dado a conocer el PP, se han incluido candidatos "independientes", seleccionados por Vox. Estos son sus nombres:

Las Palmas: Alba Moreno. Exjefa de prensa del Ayuntamiento de Madrid, fue noticia hace unas semanas por haber denunciado al exdirigente de Vox Javier Ortega Smith por trato degradante durante su baja de maternidad.

Santa Cruz de Tenerife: Yerai Antonio Suárez. Portavoz de Vox en el Cabildo de Gran Canaria, ya fue candidato al Senado por Vox en 2023.

Cádiz: Enrique García-Márquez. Escritor y poeta, también fue candidato ya al Senado por Vox en las últimas elecciones.

Valencia: José Luis Aguirre. Fue consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el Gobierno de Carlos Mazón.

Castellón: Miguel Rovira. Está vinculado a la Fundación Disenso como miembro del Departamento de Análisis y fue jefe de Gabinete de la portavocía de Vox en el Congreso, entre los años 2023 y 2025.

Baleares: Belén Bordils. Periodista. Ha trabajado en la Radio Televisión Valenciana y en Radio Nou, y en los últimos años estuvo vinculada al partido como jefa de prensa de la Consejería de Justicia de la Generalidad Valenciana en la etapa de Elisa Núñez y como asesora de Vox en el Ayuntamiento de Valencia.

En una entrevista en RNE este martes, el jefe de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé, ha continuado defendiendo el pacto con el PP, que también contempla que el partido presente sólo un candidato al Senado en 14 provincias. Mientras, el PP renuncia a presentar candidatos en tres.

Según Buxadé, la decisión se ha tomado por el intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "asaltar las instituciones". Se trata, ha explicado el dirigente de Vox, de "un gesto patriótico, un acto de responsabilidad y altura de miras ante la coalición montada por Pedro Sánchez con la izquierda más extremista de Europa, con ese Hamás Madrid que decía que quería armas para Hamás". "Esa es la gran coalición que ha creado Pedro Sánchez para el Senado", ha denunciado.

"Había que hacer un acto de responsabilidad", ha defendido el dirigente de Vox, que ha insistido en que este acuerdo se hizo "pensando en España, en que haya una mayoría de sentido común en el Senado y que esa política de prioridad nacional, de desregulación y de remigración se pueda llevar a cabo con una mayoría suficiente en el Congreso" y en la Cámara Alta.