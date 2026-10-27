Sáenz de Tejada acusa a la juez Biedma de denuncia falsa: "No es más que una represalia"

El exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que acusa a la juez de Badajoz Beatriz Biedma de realizar investigaciones privadas ilegales contra él y denunciarlo falsamente ante la Justicia.

Sáenz de Tejada se encuentra citado este miércoles ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 por haber llevado a cabo supuestos contactos con el clan de los Rocho de Badajoz con el objetivo de "eliminar" a la magistrada que instruyó el caso de David Sánchez. El exmagistrado ya remitió un escrito al juez que instruye las cloacas del PSOE en el que rechazaba de plano haber podido perseguir a la juez Biedma tras su declaración en la Audiencia Nacional, como ella denunció en la Comisaría de Badajoz.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, Sáenz de Tejada asegura que ha sufrido una persecución judicial por parte de la juez de instrucción de Badajoz, que, según Sáenz de Tejada, lo habría investigado de forma privada e ilegal para encontrar trapos sucios sobre él. "Las actuaciones constatables objetivamente que lleva a cabo la denunciante no son más que represalias para tratar de evitar las revelaciones públicas y acciones legales oportunas llevadas a cabo por mi defendido desde el año 2013", asegura la defensa de Sáenz de Tejada, que sitúa al ahora abogado como una víctima de las prácticas de Biedma.

En este sentido, Sáenz de Tejada considera "acreditado" que él no estaba detrás de los perfiles en redes sociales mediante los que habría contactado el clan de los Rocho con él. Cabe recordar que el letrado defensor de Cintya Rocho aseguró que la líder del clan del narcotráfico había mantenido reuniones presenciales con él en las que aseguraba que el exmagistrado le había mostrado fotografías de Biedma y de sus hijas.

Sin embargo, Sáenz de Tejada reitera que no se encuentra vinculado a los grupos de redes sociales en los que se habría mantenido el primer contacto con el clan. Así, acusa a Biedma de haber realizado sus propias "averiguaciones" de manera ilegal llegando a creer a "sus fuentes" con el objetivo de "seguir manteniendo la falsedad obtenida" de que el exmagistrado quiso "eliminar" a la juez instructora. "Nos preguntamos si la denunciante sigue haciendo averiguaciones privadas en Badajoz de manera secreta y fuera de los cauces legales contra mi defendido", desliza el escrito.

"Más allá de una conducta e investigación abiertamente ilegal, nos encontramos ante un evidente intento de engaño al Tribunal, a la Fiscalía y a las partes", asevera Sáenz de Tejada sobre las supuestas prácticas que le achaca a Biedma, que se encuentra personada como perjudicada.

Como en el anterior escrito, achaca estas supuestas falsedades de Biedma a una "represalia" contra él por una "enemistad manifiesta" que se habría producido por un conflicto judicial en el año 2013, es decir, 13 años antes de su citación como investigado.

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