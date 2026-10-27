El PSOE coloca en el Senado a un promarroquí que ayudó a los invasores de Ceuta

Después de pactar con el Frente Amplio para mejorar los resultados y unificar el voto de la izquierda en la Cámara Alta, el PSOE ha nombrado como candidato al Senado por Ceuta a Abdellah Mustafa, un musulmán que apoya al régimen de Mohamed VI y que ha ayudado a los invasores en Ceuta, además de acampar en la Puerta del Sol con los radicales de extrema izquierda.

En sus redes sociales, el candidato socialista al Senado tiene varias publicaciones con banderas marroquíes apoyando al país vecino y denunciando la actuación de la Policía Nacional durante la invasión de Ceuta del 30 y 31 de julio, días en los que más de 80.000 inmigrantes entraron en la ciudad española desde Marruecos.

En esta defensa de los invasores, Mustafa organizó un campamento de acogida durante los peores momentos de la entrada masiva. Participó en la atención a más de 900 mujeres y menas y defendió públicamente a estos inmigrantes ilegales que entraron en Ceuta. Afirmó que quienes cruzaron la frontera "no venían con una actitud violenta" y añadió que, si hubieran querido tomar la ciudad, lo habrían hecho.

Las redes sociales de Abdellah Mustafa

También ha apoyado a los radicales y violentos de extrema izquierda que están sembrando el caos en Madrid. El candidato del PSOE al Senado ha estado en la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. El 4 de octubre difundió un vídeo desde la plaza madrileña en el que reclamó soluciones al problema de la vivienda, también en Ceuta.