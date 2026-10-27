Tardón da 15 días al Consejo de Ministros para que desclasifique la información sobre la invasión de Ceuta

La juez María Tardón ha pedido al Consejo de Ministros que desclasifique documentos e informes relevantes para la causa por la que se investiga la invasión de Ceuta. Entre los documentos solicitados se encuentran notas e informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativos a los hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma.

Tardón pide esta desclasificación de documentos después de haber recibido el informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que les ordenó. La juez ha recibido este informe, pero precisa que "no se informaba sobre ningún extremo que no fuera conocido por otras actuaciones ya practicadas en la causa, y que los documentos que en el mismo se integraban aparecían censurados con las mismas tachaduras que las señaladas en la publicación de los informes y comunicaciones difundidos en la página web de la Moncloa, consecutivo al Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2026".

La juez pide "el levantamiento, al efecto, de cualquier restricción derivada del carácter reservado o secreto de la materia sobre la que se sigue la presente investigación" y "la desclasificación de los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos declarados secretos o reservados que puedan verse afectados por la práctica de las diligencias de instrucción", según se desprende del auto al que ha tenido acceso Libertad Digital. Además, la juez ha pedido que "la desclasificación se lleve a cabo con carácter urgente, y, en todo caso, en el plazo de quince días naturales desde la recepción de la presente solicitud". Una vez desclasificada la información, pide que se remita a su juzgado para que se incorpore en la pieza secreta de la causa.

"La eventual clasificación de la información solicitada como materia secreta o reservada no constituye un obstáculo jurídico absoluto que impida a este órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para la investigación de hechos presuntamente delictivos", precisa la juez.

De igual manera, la juez recuerda que el pasado 8 de septiembre el Gobierno desclasificó documentos relacionados con la invasión de Ceuta que incluían notas y comunicaciones del CNI, "lo que constituye la más clara evidencia de que la información aquí solicitada, que la complementa y se refiere al mismo episodio, resulta plenamente compatible con las exigencias de la seguridad y la defensa del Estado".