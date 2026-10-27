Un guardia civil desvela a Tardón la complicidad de Marruecos en la invasión de Ceuta

Un teniente coronel de la Guardia Civil ha relatado en la Audiencia Nacional este lunes la pasividad con la que los militares marroquíes se comportaron ante la invasión de la ciudad de Ceuta el pasado mes de julio. Los militares de Marruecos se limitaban a dirigir el flujo de personas hacia el espigón desde la playa.

Este lunes han acudido a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, un teniente coronel de la Guardia Civil y un inspector jefe de la Policía Nacional en la causa por la que se investiga la invasión de la ciudad española por su discusión en la frontera sobre si cerrar la valla que separa España de Marruecos o dejarla abierta.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el guardia civil ha declarado ante la juez que los militares de Marruecos estaban desviando a la gente hacia el espigón de la playa y que ellos tuvieron que sacar a la gente del agua para evitar que se ahogasen, mientras que desde Marruecos seguían enviando gente al agua.

De igual manera, el guardia civil también ha explicado que cuando la riada de personas ocupó la playa de la zona marroquí las autoridades de Marruecos se limitaron a observar la situación sin hacer nada. No obstante, sí que ha precisado que observó que había embarcaciones de Marruecos que estaban recogiendo a gente y dejándola en la playa. Además, le llamó la atención que justo un día antes de la invasión, y en un día nublado, hubiera 6 barcos de la Armada de Marruecos por la zona.

Otro dato que ha aportado el teniente coronel de la Benemérita es que pudo observar dentro de la operativa de Marruecos a varios subsaharianos, pero que estos eran apartados por los militares marroquíes. De esta manera, con sus compatriotas desplegaron una conducta pasiva y con los subsaharianos, una activa.

Por su parte, el inspector jefe de la Policía Nacional ha precisado que no vio a los cuerpos de seguridad de Marruecos y que observó a dos adultos marroquíes en la frontera que no se movían. Además, el policía también apreció que mucha de la gente que entraba lo hacía tranquila y que tenían complexión atlética. Sobre los buques marroquíes, el inspector ha precisado que vio embarcaciones que le parecían de la Armada de Marruecos.

Discusión en la frontera

Otro de los asuntos sobre el que han girado las declaraciones ha sido la discusión entre la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera entre ambos países. El policía ha declarado que el agente de la Benemérita le prohibió cerrar la puerta para evitar que se produjese un tapón. La puerta permaneció cerrada varios minutos, pero les obligaron a abrirla. De esta manera, el policía entendió que la posición correcta frente a la riada de personas era cerrar la puerta y así se produjo el choque con el agente de la Benemérita.

Por su parte, el teniente coronel de la Guardia Civil ha precisado durante su declaración que la polémica puerta está siempre abierta y que él efectivamente se negó a cerrarla. No obstante, ha precisado que con los efectivos desplegados en la zona era imposible frenar a las más de 2.000 personas que entraban por hora en territorio español.

Además, ha precisado que en caso de haber cerrado la puerta, las personas que hubieran querido entrar se hubieran arrojado al mar y que se podría haber producido el mencionado tapón humano. Por otro lado, también ha precisado que la competencia de la puerta era suya, ya que es la Guardia Civil la que se encarga de gestionar la zona restringida.