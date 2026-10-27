Una consejera declara que Pérez Triano le dijo en la frontera con Marruecos que el país vecino controlaba la situación

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, ha declarado que se encontró con el que fuera delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por la noche en la frontera con Ceuta y que este le señaló que observase cómo Marruecos estaba colaborando para contener la invasión.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, fijó la declaración para este martes de Alberto Ramón Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación; Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda. Además, ahora la juez ha citado para este jueves a tres marroquíes que entraron durante la crisis. Los tres declararán por videoconferencia.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la juez ha preguntado si los comentarios de Triano fueron irónicos, pero Benzina no lo entendió así. El comentario del que fuera delegado del Gobierno le molestó porque trató de hacerle ver una situación que no se correspondía con la realidad.

Por otro lado, el consejero de Presidencia y Gobernación ha precisado durante su declaración que las cifras de entradas en territorio español que se estaban registrando semanas antes de la invasión eran mucho más elevadas que en otros años. En concreto, Alberto Ramón Gaitán ha señalado que en julio hubo 681 entradas, pero que la secretaria de Estado de Seguridad le quitó importancia al asunto.

Por su parte, Alejandro Ramírez ha señalado durante su declaración que en la noche del 30 y el 31 de julio observó a varios gendarmes marroquíes con una actitud pasiva. En concreto, uno de ellos estaba incluso tumbado mirando el móvil. Además, ha señalado que la entrada no era alocada y que percibía cierto orden y organización en ella.



Vivas les señaló por tener "presencia directa" en la crisis

El auto de la juez por el que se acordó citarles como testigos explicaba que el presidente de la Ciudad Autónoma les identificó durante su declaración ante la juez como "consejeros miembros del gobierno de la Ciudad Autónoma, y que tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis, determinándose el señalamiento del día y las horas que se indicarán en la parte dispositiva".

Además, Gonzalo Sanz Ruiz, el que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno, declaró que una persona habría aportado "información previa sobre movimientos inusuales en Castillejos, concentraciones de personas y otras circunstancias observadas en territorio marroquí antes del inicio de los acontecimientos. Así mismo caracterizó a dicha persona como un interlocutor constante y fiable de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta".