Renfe ha habilitado una línea telefónica gratuita para atender a los familiares de los pasajeros afectados por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, donde han colisionado dos trenes de pasajeros, uno de Renfe y otro de Iryo.

La compañía ferroviaria ha activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF) y ha puesto a disposición de los allegados el número 900 10 10 20, destinado a ofrecer información sobre las personas afectadas por el siniestro.

⚠️ Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. 🔴 Se encuentra interrumpida la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. 🔁 Habilitados cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados. — InfoRenfe (@Inforenfe) October 28, 2026

Renfe ha precisado que este teléfono está dirigido específicamente a los familiares de los pasajeros. Su objetivo es centralizar las consultas relacionadas con los viajeros del convoy y facilitar la atención a sus allegados tras el accidente.

Por su parte, Iryo, la otra compañía implicada en el choque, trabaja en la puesta en marcha de su propio dispositivo de asistencia. Según la información disponible, la empresa comunicará un canal telefónico específico para atender a los familiares de los pasajeros que viajaban en su tren.

Por su parte, Iryo también ha puesto a disposición de los afectados un teléfono de contacto: 900 001 403. "Ponemos a disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el incidente", señalan desde su perfil en redes sociales.

Interrumpida la circulación entre Madrid y Andalucía

El accidente ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Renfe ha informado de que los viajeros de los trenes afectados pueden realizar cambios y anulaciones de sus billetes de forma gratuita.

El siniestro se ha producido en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo. Las primeras informaciones apuntan a que varios vagones han descarrilado y han caído por un terraplén, con un balance provisional de al menos diez fallecidos y numerosos heridos.

Las autoridades y los servicios de emergencia trabajan en la zona para atender a los afectados, mientras las compañías ferroviarias activan sus respectivos protocolos de asistencia. Por el momento, podría haber unas 46 personas fallecidas.