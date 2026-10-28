Calama desmonta la coartada de Zapatero con las joyas y le recuerda que puede viajar a Arabia a recoger los documentos

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un duro auto que desmonta la coartada que José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado ante la Audiencia Nacional para justificar la tenencia de las joyas en su despacho. En este, llega a recordarle al expresidente del Gobierno que no tiene impuesta ninguna medida cautelar y que, a pesar de rechazarle la apertura de una comisión rogatoria, podría acudir él personalmente a Arabia Saudí a recoger los documentos que probarían su versión.

Zapatero remitió al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 un escrito en el que aseveraba que aceptó las joyas como un regalo de la monarquía saudí y que, una vez que se ha visto implicado en el proceso judicial, ha enviado dos cartas a la Monarquía de Arabia Saudí con el objetivo de que corroboraran su historia. Para demostrar esta circunstancia ante la omisión de respuesta por parte de la monarquía saudí, pidió al juez que abriese una comisión rogatoria, algo que el magistrado ha rechazado.

En el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado carga contra la versión de Zapatero por su inverosimilitud y le destaca que, si realmente recibió esas joyas por parte de la monarquía, sería por su buena relación con los dirigentes de la misma. Por ello, no entiende que no haya recibido respuesta por parte de la Casa Real saudí, que le habría entregado las piezas, según recuerda el magistrado, sin ningún tipo de estuche o certificación de las mismas.

"Tampoco puede obviarse que el propio investigado dispone de medios directos para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma. No se ha adoptado medida cautelar alguna que limite su libertad de movimientos o le impida desplazarse personalmente a Arabia Saudí para realizar las gestiones que estime oportunas ante las autoridades o instituciones de dicho Estado", asevera Calama recalcando que el propio Zapatero podría viajar al país del que procederían, según su relato, las piedras preciosas para intentar aportar alguna prueba que sustente su coartada.

De hecho, le subraya esa buena relación que Zapatero alega para asegurar que aceptó las joyas "por deferencia" con la Monarquía y como un obsequio estrictamente personal alejado de su condición de presidente del Gobierno.

"La versión que sostiene se fundamenta precisamente en la relación institucional y personal que habría mantenido con la Corte Real saudí con ocasión de su condición de Presidente del Gobierno, circunstancia de la que razonablemente cabría inferir una particular facilidad de interlocución con los órganos de protocolo o las instancias competentes de aquel país", ahonda el magistrado evidenciando las contradicciones de la coartada del exlíder socialista.

"De este modo, la emisión del instrumento de cooperación jurídica internacional solicitado no se orienta a completar o contrastar una hipótesis que ya cuente con algún grado de corroboración objetiva, aunque sea periférica, sino a construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado", sentencia.