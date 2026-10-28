Carlos Cuesta: "En España hace tiempo que no funciona nada de lo que debería funcionar"

Carlos Cuesta ha denunciado en su editorial de La Noche de Cuesta el deterioro que, a su juicio, sufren los servicios públicos en España bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, tras el grave accidente ferroviario de Toledo. El periodista ha cuestionado la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha puesto el foco en las deficiencias del mantenimiento ferroviario, los sistemas de seguridad y la inversión en infraestructuras, criticando que se señale al error humano antes de esclarecer todas las posibles responsabilidades.

Cuesta arrancó su análisis trasladando un abrazo a las familias de las víctimas y recordando la gravedad del siniestro, cuyo balance provisional citado durante el programa ascendía a 68 fallecidos. Sin perder de vista el dolor de los afectados, planteó una cuestión política de fondo: ¿quién debe responder cuando los sistemas destinados a proteger a los ciudadanos no cumplen su función?

Para el periodista, el debate no puede limitarse a determinar si hubo un error humano en la colisión de los trenes. A su juicio, antes de señalar a un maquinista o a un trabajador de un centro de control, resulta imprescindible examinar el estado de la infraestructura, las inversiones realizadas y los mecanismos de seguridad disponibles. La responsabilidad individual, sostuvo, no debe servir para dejar fuera del análisis las decisiones de quienes tienen la obligación de garantizar el funcionamiento del sistema.

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Las críticas a Óscar Puente por apuntar al error humano

Uno de los principales blancos de sus críticas fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus explicaciones sobre el accidente. Cuesta cuestionó que se apuntara tan pronto a posibles responsabilidades individuales y contrapuso esa actitud a la necesidad de investigar con rigor las causas del siniestro. En su opinión, la respuesta política no puede consistir en buscar rápidamente un culpable mientras permanecen abiertas las preguntas sobre el mantenimiento y la seguridad ferroviaria.

🔴#ÚLTIMAHORA | Puente ha centrado sus explicaciones en el fallo del sistema de señalización LZB y en las decisiones adoptadas posteriormente desde el centro de control de Atocha. pic.twitter.com/CrjBznXwgp — Libertad Digital (@libertaddigital) October 28, 2026

El editorial puso especial atención en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y en sus sistemas de señalización. Cuesta cuestionó que, según los datos expuestos en el programa, la infraestructura siguiera utilizando el sistema LZB, instalado en la línea desde su construcción, y reclamó explicaciones sobre la falta de implantación del sistema RTMS. También planteó dudas sobre la capacidad de los mecanismos de protección para actuar ante fallos técnicos y evitar que la seguridad dependa excesivamente de decisiones humanas.

A estas cuestiones añadió otras relacionadas con el mantenimiento de las vías, la antigüedad de determinados componentes y el destino de las inversiones anunciadas para renovar la infraestructura. El periodista puso sobre la mesa cifras y datos que, según expuso, obligan a aclarar qué actuaciones se han ejecutado realmente y si han sido suficientes para responder al aumento de la circulación ferroviaria.

"La gestión pública debe medirse por los resultados"

La crítica de Carlos Cuesta se centró en la distancia entre las inversiones anunciadas y el estado de la infraestructura. El periodista recordó que, según sus datos, se habían destinado 700 millones de euros a la última reforma de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Sin embargo, denunció que todavía permanecían en la vía 127.000 traviesas antiguas y que había tramos con raíles soldados que databan de 1989.

Cuesta también cuestionó que se hablara de una renovación integral mientras seguía pendiente la sustitución del sistema de seguridad LZB, instalado en la línea desde 1997, por el sistema RTMS. A su juicio, estas deficiencias obligan a preguntar para qué se ha empleado el dinero invertido y si las actuaciones realizadas han sido suficientes para garantizar la seguridad.

El periodista añadió otra cifra a sus críticas: 3.240 millones de euros que atribuyó a la renovación del sistema de seguridad del AVE. "¿Para qué ha servido ese dinero?", planteó durante el editorial, reclamando explicaciones sobre el destino de los fondos y las mejoras efectivamente ejecutadas.

Cuesta vinculó estas preguntas con el aumento de la circulación ferroviaria. Según su análisis, incorporar más trenes y liberalizar el uso de las vías exigía reforzar también la infraestructura y su mantenimiento. Su denuncia fue que, en lugar de aumentar en proporción al tráfico, el mantenimiento por kilómetro de vía se habría reducido.

Cuesta exige explicaciones sobre las inversiones y el mantenimiento

El fondo de su editorial quedó resumido en una exigencia de explicaciones. Si se han destinado importantes cantidades de dinero a modernizar la red ferroviaria, sostuvo, los responsables públicos deben aclarar qué se ha hecho, qué sigue pendiente y por qué persisten las deficiencias señaladas. Las preguntas sobre la inversión, el mantenimiento y los sistemas automáticos de seguridad no pueden quedar relegadas por la urgencia de ofrecer una primera versión de los hechos.

La investigación del accidente deberá determinar las causas y las responsabilidades que correspondan. Pero, para Carlos Cuesta, la tragedia obliga también a exigir rendición de cuentas a quienes dirigen los servicios públicos. Su mensaje fue inequívoco: los ciudadanos no pueden conformarse con explicaciones apresuradas cuando está en juego su seguridad.

"En España hace mucho tiempo que no funciona nada de lo que debería funcionar". La frase resume el diagnóstico político con el que Cuesta articuló su denuncia: un país en el que, a su juicio, las instituciones deben volver a demostrar que cumplen con sus obligaciones. Tras el accidente de Toledo, la prioridad inmediata es atender a las víctimas y esclarecer lo ocurrido; la exigencia posterior es que las respuestas no se queden en palabras y se traduzcan en responsabilidades y mejoras efectivas.