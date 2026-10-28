Cerco a la Ley de Nietos: exigen al Supremo suspender el voto de los que se mudaron a España

Iustitia Europa ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda los efectos electorales de las personas que obtuvieron su nacionalidad por la Ley de Nietos, pero que posteriormente trasladaron su residencia a España y dejaron de estar inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para pasar a figurar en el Censo Electoral de Residentes en España (CER).

La formación política también ha pedido este martes que se extiendan las medidas cautelares del Supremo a los hijos que obtuvieron la nacionalidad gracias a que sus progenitores se acogieron a la Ley. A 31 de julio de 2026 constaban inscritas en el Anexo III 189.678 personas. A 31 de agosto el Gobierno cifró en 195.872 las nacionalidades concedidas por este anexo y 134.405 las solicitudes por esta vía ya aprobadas y pendientes de inscripción.

Ahora Iustitia Europa pide al Supremo que "actúe sobre un supuesto que no quedó expresamente cubierto por los Autos de 10 de septiembre y 12 de octubre: el de las personas que adquirieron la nacionalidad por la vía sometida a las cautelares, fueron inicialmente incorporadas al CERA, pero posteriormente trasladaron su residencia a España, causaron baja como residentes en el extranjero y pasaron al CER, el censo de quienes votan desde territorio nacional", señala una nota de prensa de la formación política.

"La cuestión presenta una dimensión cautelar sobrevenida que no quedó expresamente comprendida en los Autos de 10 de septiembre y 12 de octubre de 2026. Aquellas resoluciones delimitaron sus efectos a las operaciones censales producidas en el CERA: suspendieron la inscripción en dicho Censo de quienes aún no figuraban incorporados y suspendieron los efectos electorales de la inscripción CERA de quienes ya se encontraban inscritos. La propia Sala dejó expresamente al margen la adquisición de la nacionalidad", señala el escrito presentado ante el Supremo y al que ha tenido acceso Libertad Digital.

De esta manera, desde Iustitia Europa precisan que una persona que se encuentre sometida a las medidas cautelares dictadas por el Supremo el pasado mes de septiembre "puede quedar actualmente incorporada al CER como consecuencia de su posterior traslado de residencia a España y desplegar desde esta nueva posición censal efectos electorales que los Autos precedentes no suspendieron expresamente".

Es por ello que solicitan que se extienda el alcance de las medidas cautelares hasta "completar la misma comprobación individual que determina el mantenimiento o levantamiento de la medida respecto de quienes continúan figurando en el CERA".