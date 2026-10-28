Ceuta cancela por seguridad la tradicional fiesta de 'La Mochila' en el monte

El Gobierno de Ceuta ha acordado suspender de manera oficial la celebración de la festividad de La Mochila en los espacios naturales y montes públicos. La decisión, adoptada por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, responde a motivos de estricta seguridad pública ante la imposibilidad material de garantizar el orden y la integridad de los asistentes en las áreas forestales.

Cada 1 de noviembre, la población ceutí mantiene una arraigada tradición consistente en desplazarse a las zonas de campo para compartir una jornada campestre en familia, una costumbre que suele comenzar la víspera con acampadas nocturnas de numerosos grupos de jóvenes y familias. No obstante, las autoridades locales han emitido una recomendación formal instando a los vecinos a no acudir a estas áreas rústicas debido a las circunstancias extraordinarias que atraviesa el territorio.

El origen de esta drástica medida radica en la inestabilidad acumulada tras las sucesivas entradas masivas a través del espigón y el paso fronterizo del Tarajal. Según el comunicado emitido por las autoridades ceutíes, la resolución se fundamenta en las consecuencias derivadas del acceso ilegal masivo, una situación de extrema gravedad migratoria que mantiene desbordados los recursos de la ciudad española en el norte de África.

Los informes que manejan los responsables autonómicos estiman que todavía permanecerían en el municipio alrededor de 15.000 personas en situación irregular tras los últimos asaltos a la frontera, muchas de las cuales pernoctan o deambulan por los entornos periurbanos y las masas forestales. Este escenario impide desplegar un dispositivo preventivo eficaz ante posibles incidentes o emergencias en enclaves de orografía compleja.

Desde el Ejecutivo local han subrayado la inviabilidad de autorizar concentraciones multitudinarias en el medio natural bajo el actual clima de sobreocupación y precariedad. La suspensión de una de las jornadas más queridas por los ciudadanos constata el grave perjuicio que la falta de control en los límites nacionales causa al Estado de Derecho y a la convivencia cotidiana de los españoles en Ceuta.