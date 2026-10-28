Chivite se va de gira electoral a Sudamérica en busca del voto de la Ley de Nietos

Nuevo desembarco del PSOE en Sudamérica. Después de que la ministra de Educación, Milagros Tolón, visitase Buenos Aires, epicentro de la Ley de Nietos, días después de que Pedro Sánchez convocase elecciones generales para el 29 de noviembre, esta semana, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha viajado a Perú y a Argentina a un escaso mes de los comicios en los que el voto exterior, incluidos los miles de nacionalizados con la Ley de Nietos, puede ser decisivo para colocar de nuevo a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa otros cuatro años más.

Sin ir más lejos, el PSOE consiguió el último escaño de Navarra en las generales del 23 de julio de 2023 por un margen de 2.855 votos frente a Sumar. Información que no se le escapa a Chivite, que está visitando países estratégicos donde un puñado de votos más puede ser clave en los comicios. De ahí que UPN, Unión del Pueblo Navarro, haya solicitado a la Junta Electoral Provincial de Navarra que suspendiera el viaje, al coincidir en vísperas de las generales. Sin embargo, el organismo electoral ha rechazado la petición al no apreciar en la agenda presentada actuaciones que infringieran de forma clara la ley electoral.

No hay que olvidar que el Tribunal Supremo solo ha suspendido el derecho a voto a los 163.000 nacionalizados con la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, que retorció la Ley de Nietos en octubre de 2022 para conceder el pasaporte español al mayor número de personas. Sin embargo, otros 205.997 beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) quedan fuera de la suspensión cautelar y, por tanto, podrán participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, siempre que cumplan los requisitos electorales correspondientes.

La dirigente socialista inició su gira electoral este lunes en Lima, donde se reunió con el embajador de España, Alejandro Abellán García de Diego, para abordar los proyectos de cooperación al desarrollo financiados por la Comunidad Foral. Durante su estancia en Perú, Chivite ha defendido junto a la comunidad española las políticas destinadas a prevenir la violencia machista y promover la autonomía económica de las mujeres en Lima. La presidenta viaja acompañada por una delegación del Gobierno navarro encabezada por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu.

Inicio un viaje institucional para conocer proyectos de cooperación al desarrollo en Perú y, posteriormente, mantener una agenda de trabajo en Buenos Aires. Un compromiso firme con la cooperación, los derechos humanos y la igualdad, también más allá de nuestras fronteras. pic.twitter.com/tY32HJ9ijx — María Chivite / ❤️ (@mavichina) October 25, 2026

Chivite también estará en Buenos Aires, epicentro de la Ley de Nietos, donde tiene previsto reunirse con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y con representantes de las Casas Navarras en Argentina. Su agenda incluye también una visita al Espacio Memoria y Derechos Humanos, ubicado en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y un encuentro con representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, organización distinguida recientemente por el Gobierno de Navarra. Asimismo, mantendrá reuniones con los embajadores españoles en ambos países.

Maniobras electorales del PSOE

Chivite se suma así a la ministra de Educación, Milagros Tolón, que estuvo la pasada semana en Buenos Aires, Argentina, la ciudad y el país con mayor número de extranjeros beneficiados por la Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez. Y tampoco hay que olvidar los viajes de Adrián Barbón, presidente de Asturias que se reunió con la artífice de la Ley de Nietos en el extranjero, y los de José Ramón Gómez Besteiro, líder socialista en Galicia, que también hizo gira electoral en América del Sur.

Y no solo eso, tal y como ha informado Libertad Digital, el PSOE ha ofrecido asesoramiento gratuito en países como Argentina o Uruguay para ayudar a estos nacionalizados a que puedan votar. Todo ello, para que voten a Pedro Sánchez.