Colisión entre dos trenes de alta velocidad en Toledo: "Hay fallecidos y personas mutiladas"

Dos convoyes de viajeros han protagonizado un grave accidente ferroviario a primera hora de este miércoles en las inmediaciones de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. Según ha confirmado a la agencia EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el impacto entre ambas unidades ha provocado que al menos dos de los vagones descarrilaran y cayeran por un terraplén anexo a la vía férrea. El accidente ha sido confirmado también por Adif en sus redes sociales.

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la Guardia Civil, varias unidades de bomberos de la comarca y numerosas ambulancias del servicio de salud autonómico con el objetivo prioritario de socorrer a los pasajeros atrapados en los vagones siniestrados.

Los testigos hablan de "fallecidos y personas mutiladas"

Por el momento, los servicios sanitarios y de Protección Civil se encuentran evaluando el alcance personal del siniestro, sin que exista todavía un balance oficial de heridos o posibles víctimas mortales aunque las primeras imágenes sugieren que hay víctimas.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 pic.twitter.com/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Un testigo presencial que estaba en uno de los trenes ha sido entrevistado en Es la Mañana de Federico y ha asegurado que "hay fallecidos y personas mutiladas". "Es otro Adamuz", ha añadido.

La orografía del terreno donde han quedado volcadas las unidades dificulta las labores de excarcelación y el acceso del personal de emergencias, por lo que las autoridades han activado los protocolos previstos para este tipo de colisiones de alta intensidad en la red ferroviaria.

El tráfico ferroviario en el tramo afectado permanece completamente interrumpido para permitir el trabajo de las grúas y los medios técnicos desplegados sobre el terreno. Técnicos de la administración de infraestructuras ya se encuentran sobre la zona para recabar indicios e iniciar una investigación que permita esclarecer las causas de este fallo en el sistema de control de tráfico, mientras se coordinan rutas alternativas de transporte para los usuarios damnificados por el corte de la línea.

La colisión vuelve a poner el foco en las condiciones de la infraestructura férrea en el centro peninsular y en la eficacia de los sistemas de señalización encargados de impedir que dos circulaciones compartan el mismo cantón de vía. Fuentes del sector apuntan a que las pesquisas se centrarán de forma prioritaria en determinar si se produjo un fallo técnico en los desvíos o si, por el contrario, medió un error en las autorizaciones emitidas desde el puesto de mando.