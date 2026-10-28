El actor Manuel Bandera, accidentado en Urda: "Es una masacre tremenda"

Este miércoles a primera hora de la mañana el tren AVE 2080 ha impactado con el Iryo 7076 a la altura de la localidad toledana de Urda. Un accidente que ha producido numerosos muertos y heridos, una nueva tragedia en la alta velocidad en este 2026 que se inauguró con el accidente de Adamuz en esa misma línea.

Uno de los pasajeros de uno de los trenes afectados es el actor Manuel Bandera que ha contado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo ha vivido en primera persona esta tragedia con el sonido de las ambulancias de fondo. Bandera ha destacado que "ha sido horroroso, la experiencia más dura de mi vida sin ningún género de duda".

El actor ha explicado que "el tren se paró como a media hora de Madrid. El maquinista dijo que se paró por afluencia en las vías y tal, y que en unos minutos darán luz verde" para continuar el viaje hacia Andalucía. "Efectivamente al cabo de un minuto o dos minutos el tren arrancó y no habían pasado ni diez minutos cuando ¡pumba!, un frenazo tremendo, golpe contra el asiento de delante y notar como el tren iba descarrilando. Por suerte no hemos descarrilado".

"Yo por suerte iba en el vagón uno que normalmente va el primero del convoy y esta vez he tenido la suerte de que iba el último. Entonces nos hemos cerciorado de que todo el mundo estaba bien, hemos roto la ventanilla y hemos salido para afuera", ha explicado el actor. Manuel Bandera ha añadido que "ahí no sabes qué hacer, estábamos todos como zombies andando por un campo de olivos".

Manuel Bandera ha relatado que él ha intentado "acercar y he atendido a un chaval con un golpe en el pecho que le faltaba la respiración, con toda la cara llena de sangre. Lo he dejado medio recostadito en un árbol. Me he acercado a otra persona, pero estaba fallecida". En ese momento "ya ha empezado a llegar la Guardia Civil y los primeros sanitarios".

"Yo estoy hablando de esta parte del tren, en la otra es donde ha descarrilado el Iryo y eso es una masacre tremenda, no me salen las palabras. Es tremendo", ha explicado el actor Manuel Bandera en esRadio. "En los dos o tres primeros vagones de este AVE en el que yo iba ha tenido que ser horroroso", ha añadido.

El actor ha ido prestando su móvil a otros afectados para que pudieran encontrar sus móviles para avisar a sus familiares. "Yo he encontrado rápidamente mi móvil", ha dicho Bandera. "En ese momento primero es una nebulosa, un shock tremendo y no sabes muy bien qué hacer. Por suerte lo he encontrado y he podido llamar a mi mujer, a mi familia, que era lo que más me interesaba", ha añadido.

"Es una gran impotencia lo que ocurre", ha apuntado Manuel Bandera que ha contado que tras el accidente a los afectados les han estado "tomando nota a todos los que íbamos en el tren y nos están trasladando a un polideportivo en Urda". Sobre los fallecidos ha dicho que "tienen que ser una barbaridad" aunque viendo los trenes cree que se "va a tardar en saber el número exacto" porque "esto va a ser mucho más grande que lo de Adamuz. Es tremendo".

La zona en la que se ha producido el choque de trenes "no es fácil" y el camino que hay "es como una carretera rural y hay una entrada de un camino de piedrecitas paralelo a las vías". "Supongo que al otro lado de la vía también están entrando ambulancias porque hay por los dos lados", ha dicho Manuel Bandera que está viendo "10 ambulancias intentando entrar por este camino".

"Es una mezcla de todo", ha destacado Bandera. Ha añadido que es "una mezcla de shock, de mirarnos a la cara, de estamos bien y hemos vuelto a nacer. Vamos a ver algo positivo en esta tragedia. Lo primero es que nos hemos salvado. Yo muchas veces voy en el vagón 1, el primero del convoy y si llego a ir ahí no lo estaría contando. Ha debido de morir muchísima gente". "Lástima que te tenga que contar esta tragedia", ha finalizado el actor.