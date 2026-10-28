El ataque de las cloacas del PSOE a la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, se investigará en una pieza separada, en un nuevo procedimiento en la Audiencia Nacional o será remitido a los Juzgados de Instrucción de Badajoz.

Este miércoles declara como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el exmagistrado y miembro de la cloaca del PSOE, Luis José Sáenz de Tejada. Precisamente, Sáenz de Tejada fue quien contactó con el clan de los Rochos en Badajoz para atentar contra la juez Biedma mientras investigaba al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, David Sánchez. Sáenz de Tejada es investigado por presuntos delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el caso del acoso de la cloaca del PSOE a la juez Biedma ha entrado en una encrucijada judicial. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga la trama de las cloacas del PSOE y la trama SEPI en un mismo procedimiento y a día de hoy, hay tres posibles escenarios que se están barajando para la instrucción del ataque a la juez Biedma".

"La primera opción es que Santiago Pedraz continúe la instrucción abriendo una pieza separada en el procedimiento de las cloacas del PSOE. En segundo lugar, que Pedraz mande a reparto el caso para que sea investigado por otro magistrado en un nuevo procedimiento en otro Juzgado de la Audiencia Nacional. Por último, cabe la posibilidad de que Pedraz remita la causa para que sea investigada a los Juzgados de Instrucción de Badajoz", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Pedraz tiene tantas razones para quedarse la causa como para mandarla a reparto a otro Juzgado de la Audiencia Nacional o remitirla a los juzgados de Badajoz. No obstante, esta última posibilidad podría ralentizar y perjudicar la investigación porque los juzgados de Badajoz no tienen los mismos medios que la Audiencia Nacional y es una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce".

Después de que Pedraz aceptara la personación de Biedma como perjudicada en el caso de las cloacas del PSOE, la magistrada solicitaba el interrogatorio de la integrante del clan de los Rochos, Cintia Rocho, que declaró en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que fue contactada por Sáenz de Tejada para "asustar" a la instructora del caso David Sánchez. La defensa de Biedma también solicitó la remisión íntegra de todas las denuncias, quejas y escritos promovidos por Sáenz de Tejada contra la juez.

No obstante, Pedraz rechazaba hace dos semanas practicar dichas diligencias señalando en una providencia que la personación de Biedma como perjudicada se había admitido "en base a la posible relación de la organización a través de Leire con Sáenz de Tejada, que según aquella le reclutó, y al efecto si se presentan indicios que sostengan que los ataques se han sufrido en el marco de la organización criminal investigada".

Sáenz de Tejada niega una persecución en coche a Biedma

El exjuez Luis José Sáenz de Tejada presentaba un escrito hace 10 días ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz negando la posibilidad de que hubiese perseguido el coche de la juez Beatriz Biedma desde el Aeropuerto de Talavera la Real como denunció la propia Biedma porque, según asegura, se encontraba a más de 400 kilómetros de distancia.

La juez remitió al juez Pedraz una denuncia interpuesta en la Comisaría de Badajoz en la que denunciaba una presunta persecución del socio de Leire Díez en las cloacas del PSOE que habría contactado con el clan de los Rocho para "eliminarla". La magistrada que instruyó el caso de David Sánchez asegura que iba en el coche con sus dos hijas y que la mayor de ellas vio cómo en un coche que se posicionó en paralelo en la carretera viajaba Sáenz de Tejada.

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