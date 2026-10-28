El festivo del 1 de noviembre: estas son las comunidades autónomas que tendrán puente por el día de Todos los Santos

El calendario laboral de noviembre de 2026 tendrá diferencias entre comunidades autónomas por la celebración del Día de Todos los Santos, una de las festividades tradicionales del calendario español. Este año, el 1 de noviembre cae en domingo, por lo que las comunidades han podido decidir si trasladaban el descanso al lunes siguiente o si lo sustituían por otra festividad.

En total, nueve comunidades autónomas tendrán festivo el lunes 2 de noviembre, lo que permitirá a sus residentes disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. En el resto del territorio, esa jornada será laborable con carácter general.

Las nueve comunidades que tendrán puente el 2 de noviembre

Las comunidades autónomas que han incluido el lunes 2 de noviembre entre sus fiestas laborales de 2026 son: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra.

En estos territorios, quienes habitualmente no trabajan durante el fin de semana podrán enlazar el sábado 31 de octubre, el domingo 1 de noviembre y el lunes 2, antes de volver a su actividad habitual el martes 3.

Por el contrario, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia, el País Vasco, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla no tendrán el lunes 2 como festivo general por Todos los Santos. En estos lugares, el descanso dependerá del calendario laboral establecido y de las condiciones particulares de cada trabajador.

¿Por qué algunas comunidades trasladan el festivo?

El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, una festividad que forma parte del calendario laboral nacional. Sin embargo, cuando coincide con un domingo, las comunidades autónomas pueden decidir cómo distribuir ese día de descanso dentro de sus respectivos calendarios laborales.

Por ello, no todos los trabajadores tendrán un día libre adicional el lunes 2 de noviembre. La decisión de cada autonomía determina si esa jornada será festiva o laborable, por lo que conviene consultar el calendario laboral correspondiente antes de organizar una escapada o planificar unos días de descanso.

Los próximos festivos de 2026

Tras el puente de Todos los Santos, el calendario laboral todavía contempla varias fechas festivas antes de terminar el año. Entre ellas destacan el 6 de diciembre, Día de la Constitución, que en 2026 cae en domingo; el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, que será martes, y el 25 de diciembre, Navidad, que se celebrará en viernes.

Estas fechas permitirán organizar nuevos descansos, aunque la posibilidad de disfrutar de puentes dependerá también de los festivos autonómicos y locales de cada territorio.