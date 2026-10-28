El Gobierno filtra a 'El País', la Ser y 'elDiario' los audios de los trenes de Urda: "Reanude con marcha normal"

El Gobierno ha puesto en circulación los audios de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Adif en Atocha para apuntalar la tesis del error humano en el accidente ferroviario de Urda, que ha dejado al menos 68 muertos. Los elegidos para difundir las grabaciones han sido la Cadena SER, El País y elDiario.es. Todos ellos sitúan el foco en la orden que recibió el maquinista del AVE de Renfe para reanudar la marcha "con marcha normal" después de que fallara el sistema de seguridad LZB, cuando debería haberlo hecho con "marcha a la vista".

La publicación de estos audios llega después de la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y cuando empezaban a surgir las primeras incógnitas sobre la versión oficial y las circunstancias que rodearon la colisión. Las grabaciones recogen cómo el personal del centro de control consulta qué instrucciones debe transmitir al maquinista hasta que, finalmente, le autoriza a continuar circulando.

La orden queda registrada a las 8:36 horas: "Maquinista de tren 2080, desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal". La difusión de la conversación refuerza la hipótesis de que la autorización fue determinante en la secuencia que terminó con el choque, aunque será la investigación la que deba establecer las responsabilidades.

Según informaciones publicadas por El País, "la maquinista del Iryo también recibe la misma orden, de reanudar "la marcha normal", pero siete minutos después llama para decir que sigue detenida porque no puede reiniciar el tren con el sistema LZB y sin embargo nadie avisó al AVE ni siquiera ahí, a cinco minutos de la tragedia, de que tenía que frenar". Esta llamada se produjo a las 8:36 horas.

Sin embargo, según la versión de la empresa, la maquinista había iniciado a las 8:38 horas conversaciones con el centro de control de Adif para reanudar la marcha, aunque diez minutos después, antes de retomar la circulación, fue golpeado por el tren de Renfe, según han informado a EFE fuentes cercanas a la compañía.

En cualquier caso, la difusión de las grabaciones no permite dar por cerrada la investigación ni despeja todas las dudas sobre lo ocurrido.