El Gobierno refuerza a la Guardia Civil de Ceuta tres meses después de la invasión: un dron y una patrullera media

Este fin de semana se cumplen tres meses del asalto masivo al perímetro fronterizo de Ceuta, un ataque contra la integridad territorial española que está siendo investigado en la Audiencia Nacional. La ciudad autónoma está muy lejos de regresar a la normalidad, pues todavía hay varios miles de inmigrantes deambulando por sus barrios que están pendientes de ser expulsados a Marruecos.

El único movimiento que ha hecho hasta ahora el Gobierno ha sido anunciar nuevas obras en el perímetro que protege la ciudad. Se va a ampliar el espigón hasta 115 metros mar adentro (en dos fases) y tendrá un cerramiento superior de malla antitrepa, rematado con peines curvos invertidos. También un sistema de balizamiento flotante que permitirá desplegar una red de alta resistencia hasta el fondo marino.

Ahora, a escasos días para esos tres meses, el Ejecutivo ha decidido aumentar las capacidades de la Guardia Civil en la ciudad autónoma y va a iniciar la compra de un sistema RPAS (sistema de aeronaves pilotadas por control remoto) y de una patrullera media todo tiempo para la Comandancia del Instituto Armado. Todo ello por el procedimiento de urgencia y con un presupuesto de 3,4 millones de euros.

Eso sí, no explica absolutamente nada más de estas adquisiciones. Ni una palabra más en la referencia del Consejo de Ministros. Ni qué tipo o modelo de dron, ni qué características tendrá ni para qué funciones se va a emplear. Tampoco aporta más de las características técnicas de la nueva patrullera que podrá usar el Servicio Marítimo del Instituto Armada en la ciudad autónoma.