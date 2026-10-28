El ingeniero García-Ayllón: "La seguridad del sistema ferroviario no puede descansar en el factor humano"

El sistema ferroviario español atraviesa una crisis de confianza. Y todo ello debido a una combinación de mala planificación, deficiencias en la gestión y una distribución inadecuada de las inversiones, según ha alertado Salvador García-Ayllón, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena.

"El sistema ya ha entrado en crisis, en crisis no solo reputacional, como pasa en Adamuz, sino ya en crisis, posiblemente, de confianza, que eso es muy difícil de recuperar", ha advertido el experto en una entrevista con Carlos Cuesta en el programa La Noche de Cuesta, de esRadio.

García-Ayllón ha cuestionado que la política ferroviaria española haya priorizado la construcción de nuevas infraestructuras frente al mantenimiento de las ya existentes. Según ha explicado, el incremento del tráfico ferroviario desde 2020 ha sometido a una presión adicional a determinadas líneas, especialmente las de Madrid-Barcelona y Madrid-Andalucía.

"La inversión en la línea de Andalucía era prioritaria hace tiempo", ha señalado el experto, que también ha recordado que los problemas en el corredor andaluz no comenzaron con el accidente de Adamuz. Las caídas de catenaria, los trenes detenidos durante horas y la pérdida de puntualidad y fiabilidad ya habían puesto de manifiesto las deficiencias del servicio.

En su opinión, las incidencias anteriores deberían haber llevado a adoptar medidas de mayor alcance. Sin embargo, tras el accidente de Adamuz, considera que la respuesta se ha centrado en buena medida en imponer limitaciones temporales de velocidad, en lugar de acometer una revisión profunda del sistema.

García-Ayllón ha comparado esta estrategia con un barco que tiene varias vías de agua: en vez de reforzar su estructura, se colocan parches para intentar contener las filtraciones. Una solución que, a su juicio, no resuelve el problema de fondo y puede terminar perjudicando también la calidad del servicio.

La seguridad no puede depender de que nadie cometa un error

El director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena también ha cuestionado que la seguridad ferroviaria pueda descansar exclusivamente en las decisiones de los trabajadores. A raíz de las informaciones sobre las comunicaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas del accidente de Urda, ha insistido en que los sistemas deben estar preparados para responder incluso cuando se produce un fallo humano.

"La seguridad del sistema no puede descansar en el hecho de que hay un factor humano que evite un descarrilamiento o un choque", ha explicado.

El experto ha señalado que el sistema LZB, utilizado en la línea afectada, es antiguo, aunque fiable, y presenta limitaciones que no tiene el sistema ERTMS, implantado en numerosas líneas españolas y europeas. Ha defendido avanzar en la modernización de los sistemas de seguridad, dentro del proceso de convergencia ferroviaria europea.

En cualquier caso, ha subrayado que la cuestión trasciende el análisis técnico de un accidente concreto. Para García-Ayllón, lo sucedido obliga a revisar las decisiones adoptadas durante los últimos años en materia de inversión, mantenimiento y gestión de la red.

"Esto es un sistema que se ha deteriorado en su conjunto y esto es un síntoma más de una enfermedad", ha concluido.

El experto advierte, además, de que recuperar la confianza de los viajeros será una tarea complicada si no se acometen cambios estructurales. La acumulación de incidencias y accidentes ha puesto en evidencia, a su juicio, que no basta con actuar después de cada episodio: es necesario revisar el funcionamiento global de una red de la que dependen millones de usuarios.