El jefe fronterizo de Ceuta revela a Tardón que su homónimo marroquí le engañó el día de la invasión: "Todo está bien"

El jefe fronterizo de Ceuta ha declarado ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que pidió explicaciones a su homónimo marroquí el día de la invasión de la ciudad autónoma y que este le dijo que "todo estaba bien" a pesar de las incesantes oleadas de inmigrantes ilegales. Ante esta respuesta, el jefe ceutí ha asegurado que se sintió "engañado" por las autoridades marroquíes, deslizando su complicidad en la invasión.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha tomado declaración este miércoles a tres inmigrantes marroquíes que entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, además de al jefe fronterizo de la ciudad autónoma. La magistrada se encuentra investigando las posibles responsabilidades penales de la invasión y ya ha habido varios testigos que han apuntado hacia la pasividad de los gendarmes marroquíes.

Según han explicado fuentes jurídicas presentes en la declaración, el jefe fronterizo de Ceuta preguntó al jefe fronterizo de Marruecos sobre las oleadas de inmigración masiva que estaban sufriendo y que este le respondió como si no pasase nada: "Está todo normal, todo bien". En ese momento, el jefe fronterizo ceutí le planteó si sus superiores habían discutido la posibilidad de cerrar la frontera, a lo que "Mustafá" respondió que era una decisión del equivalente español al delegado del Gobierno en la geografía fronteriza. Asegura que se sintió "engañado" por las autoridades marroquíes.

De hecho, el jefe fronterizo ha declarado por videoconferencia que no solo los gendarmes marroquíes estaban realizando una dejación de funciones en la frontera, sino que estos organizaban grupos e iban enviando oleadas conforme creían conveniente.

La comparecencia se ha tornado tensa durante la declaración de un exgendarme marroquí jubilado, cuya explicación sobre por qué pasó la frontera a nado ha dejado varias incongruencias y contradicciones. De hecho, ante el duro interrogatorio de los letrados de Ceuta y el representante de la acusación popular unificada —el abogado de Hazte Oír Javier María Pérez Roldán—, la juez Tardón se ha visto obligada a cortar las preguntas porque ha considerado que el exgendarme marroquí podría acabar como investigado. Por ello, para evitar una posible indefensión, ha cerrado el interrogatorio.

Por el contrario, los otros dos testigos han aportado información valiosa a la causa, reconociendo en las imágenes captadas por la Policía de Fronteras a aquellos agentes encubiertos que actuaban como "dinamizadores" e informantes que ayudarían a los inmigrantes a organizar la invasión.

De hecho, uno de ellos ha asegurado conocer a varios por ser de la misma población que él y el otro ha asegurado que, al ser enfermero, había coincidido con alguno de ellos en el hospital. Los señalados estarían a cargo del Reino de Marruecos. Ambos testigos han podido incluso diferenciar el escalafón de los agentes encubiertos asegurando que unos solo trasladaban el mensaje y que otros eran los organizadores. Además, han reconocido los camiones que llevaban docenas de personas hacia la frontera.