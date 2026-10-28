El juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz asume la investigación por el accidente ferroviario en Urda

El Tribunal Superior de Castila-La Mancha ha informado de que será el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz el que asumirá la investigación sobre el accidente de tren que ha tenido lugar esta mañana en Urda (Toledo) y que deja por el momento cerca de medio centenar de fallecidos.

Este miércoles a las 8:54 horas se ha producido un choque entre un tren de la compañía Iryo y un convoy AVE provocando un descarrilamiento en el punto kilométrico 118 del trayecto Madrid-Sevilla.

"La investigación judicial corresponde a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, plaza número 2, en funciones de guardia. Se ha nombrado como magistrado Coordinador de las actuaciones judiciales derivadas de la presente emergencia, en atención a su condición de integrante de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, al titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)", explica el TSJM en comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"En estos momentos de inmenso dolor, los más de 40 Fiscales Jefes Provinciales presentes en la reunión, presidida por la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, envían sus más sinceras condolencias y su solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas fallecidas, así como todo el apoyo a las personas heridas, a quienes han deseado una pronta y completa recuperación", señala también un comunicado de la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también se ha pronunciado tras el accidente. "El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha expresado hoy sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mortales del accidente de tren ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas", señala el comunicado.

De igual manera, su presidenta, Isabel Perelló, se ha puesto esta mañana en contacto con su homóloga del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, para "conocer las necesidades" que tenga en esos momentos el Tribunal de Instancia de Orgaz y garantizar que se pondrán a su disposición para prestar refuerzos.