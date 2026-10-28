El Rey comparece ante la prensa antes que Sánchez y Puente: una "desgracia terrible"

El rey Felipe VI ha hablado ante los medios del terrible accidente de tren en Urda desde Valencia, donde se encontraba para asistir en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I de Bétera al ejercicio Grifo 2026 del Regimiento de Defensa NBQ Valencia nº 1, para comprobar las capacidades de defensa nuclear, biológica y química.

El monarca ha lamentado "esta desgracia terrible" y ha transmitido a las familias "nuestro pésame en un momento tan duro y tan difícil", ante un accidente que "aparentemente" tendrá un elevado número de víctimas.

Felipe VI ha confirmado que ha hablado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre lo ocurrido y ha señalado que está pendiente de regresar para poder seguir la emergencia desde Madrid. La actividad en Bétera, ha confirmado, se ha "acortado" para poder volver "lo más rápido posible".

Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 28, 2026

El monarca ha querido enviar también unas "palabras de ánimo a los servicios de emergencia" y militares que están sobre el terreno, así como a los muchos ciudadanos que están colaborando, muchos vecinos de la zona.

Previamente, en las redes sociales, la Casa Real ha señalado que están "conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda". "Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias", señalan.

Sus palabras de aliento llegan antes de que haya hablado ningún miembro del Gobierno, ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el accidente. Puente se ha limitado a escribir en X un mensaje señalando que se encontraba "en el centro de control H24 desde 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido".

En el centro de control H24 desde 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido. — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 28, 2026

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Sánchez, mientras, también se ha limitado a usar X para declararse "consternado" e informar de que está en contacto tanto con Puente como con Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha sí ha comparecido ante los medios para hacer un primer balance de víctimas.