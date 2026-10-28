El Sindicato Ferroviario acusa al Gobierno de "eludir responsabilidades": "Había una persona en Atocha para 22 trenes"

Nueve meses después de la tragedia de Adamuz, el sector ferroviario vuelve a estar de luto. Ante el nuevo accidente registrado en la red, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, se han apresurado a atribuir la catástrofe a un "error humano". Sin embargo, los representantes de los trabajadores se niegan a asumir la culpa de lo que denuncian como una burda maniobra política para despejar cualquier responsabilidad técnica o del Gobierno.

En declaraciones al programa La noche de Cuesta, Rafael Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario, ha desmantelado el relato oficial del Gobierno: "Es la manera más fácil de eludir su responsabilidad, decir que ha sido un fallo humano, y con eso se pretende escabullir de las responsabilidades técnicas y políticas que evidentemente las hay", ha sentenciado. Para Escudero, resulta inaceptable que, con la tecnología disponible en el siglo XXI, no exista un sistema de respaldo capaz de corregir un error humano: "Si ha habido un fallo humano y no ha habido nada que lo corrigiese, hay también una responsabilidad política, y es que los protocolos están fallando".

"Solamente había una persona con 22 trenes en la malla"

Lejos de tratarse de un incidente aislado, el dirigente sindical ha puesto sobre la mesa datos contundentes que apuntan directamente a una gestión negligente en las políticas del Ejecutivo. Según ha revelado Escudero, en el Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Atocha, encargado de gestionar una línea tan crítica, "en lugar de haber dos personas como está mandado que deben de estar regulando el tráfico, solamente había una con 22 trenes en la malla que había que gestionar".

Esta situación responde a lo que el sindicato califica como una "falta de personal tremenda en el ámbito de circulación", un problema crónico que la administración lleva tiempo ignorando. Escudero ha recordado que precisamente coincidía con una reunión prevista para abordar el cuadro de servicio y la imposibilidad de cubrir los turnos: "22 trenes en la malla, que hay que regular, no lo puede hacer una persona sola. Y eso es una negligencia grave".

Un sistema de seguridad que "lleva fallando demasiado tiempo"

Otro de los grandes escándalos explicado por el secretario general del Sindicato Ferroviario es el estado crítico del sistema de geolocalización y control de velocidad LZB. Lejos de ser un fallo puntual de esta jornada, Escudero ha asegurado que el Gobierno conocía perfectamente la situación: "El LZB no ha fallado esta mañana solo. Lleva fallando ya con mucha frecuencia, demasiado tiempo".

Ante las preguntas sobre por qué no se ha instalado ya el sistema más moderno y definitivo, el RTEMES, Escudero ha criticado que su implantación se siga posponiendo mientras se recurre a parches. "Y ahora, después de que pasa la catástrofe, quieren eludir su responsabilidad señalando a un compañero. Pues nosotros no lo vamos a permitir", ha aseverado con contundencia. Asimismo, ha recordado que estas caídas del sistema LZB son de sobra conocidas por los usuarios, ya que provocan constantes retrasos en tramos críticos como La Sagra o la zona de Hornachuelos, entre Córdoba y Sevilla.

"Se prioriza la producción por encima de la seguridad"

La degradación del servicio obliga a los trenes a marchar bajo estrictas limitaciones o a detenerse por completo. Es ahí donde, según el representante sindical, se desata la verdadera presión institucional: "Se genera una situación de estrés en el centro de regulación de circulación porque vienen las presiones desde arriba de que hay que poner los trenes en marcha, que no podemos tener los trenes parados, y se prioriza la producción por encima de la seguridad". Escudero ha lamentado que, en lugar de asumir con calma la normalización del servicio tras una incidencia, las direcciones fuercen la máquina para minimizar retrasos.

Por último, el responsable sindical ha recordado que sigue sin ser una prioridad desde el accidente de Adamuz: "No se ha hecho absolutamente nada de aquello que se escribió [en el acuerdo de febrero] porque era como escribir en una barra de hielo. Seguimos con las limitaciones de velocidad, seguimos con las vibraciones y ahora tenemos también un accidente encima de la mesa". Ante contradicciones como las surgidas con los protocolos de comunicación y los telefonemas previos al siniestro, Escudero ha exigido una revisión a fondo de los canales de transmisión de órdenes entre el CRC y el personal de conducción para garantizar que fallos de estas caractericas no vuelvan a suceder.